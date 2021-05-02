ابتكار تقنية جديدة ترصد الحطام الفضائي بشكل أكثر وضوحًا لإزالته دون مخاطر

ابتكر فريق بحثي مشترك برئاسة باحثين من الجامعة الوطنية الأسترالية ANU، تقنية مثيرة ترصد صورًا للأجسام في الفضاء الخارجي أكثر وضوحًا من قبل، لتحديد المخلفات الفضائية الخطيرة بدقة، وإزالتها دون مخاطر.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجامعة الوطنية الأسترالية، استخدم الباحثون نوعًا جديدًا من تقنية تسمى نجمة دليل الليزر “ Laser guide star ”، وهي عملية إنشاء نجمة صناعية في طبقات الجو عبر تقنية تسمى البصريات المكيفة Adaptive optics والتي تستخدم في الرصد الفلكي للفضاء، لإزالة الضبابية الناجمة عن الاضطرابات في الغلاف الجوي، وتحديد الحطام الفضائي ونقله بأمان.

وتستخدم الطرق الشائعة لتتبع النفايات الفضائية ليزر يعمل بالأشعة تحت الحمراء غير المرئية، بينما نجمة دليل الليزر الجديدة، والتي يتم تركيبها على تلسكوب، تنشر شعاعًا برتقاليًا مرئيًا في سماء الليل لإنشاء نجم اصطناعي، حيث يقيس تشوه الضوء بدقة بين الأرض والفضاء، ويتيح لتقنية البصريات التكيفية التقاط صور للحطام الفضائي أكثر وضوحًا من قبل.

ويمكن لهذه التقنية تتبع الحطام الفضائي بدقة، ونقله بأمان خارج المدار لتجنب الاصطدامات مع النفايات الفضائية الأخرى وحدوث احتراق في الغلاف الجوي.

واعتبرت المشاركة الرئيسية في المشروع، سيلين دورجفيل أن هذا التطور يعتبر اختراقًا مهمًا لتطهير الفضاء من فوضى الحطام الفضائي المتزايدة باستمرار، وتطورًا مثيرًا سيساعد في حماية نطاق واسع من التطبيقات الحيوية لتكنولوجيا الفضاء في القرن الحادي والعشرين“.

وسيعمل الفريق البحثي على اختبار التكنولوجيا الجديدة وتطبيقها على مجموعة من التطبيقات الأخرى بما في ذلك اتصالات الليزر بين الأرض والفضاء.

ويأتي المشروع كجزء من أعمال مركز أبحاث بيئة الفضاء (SERC) في أستراليا، بمشاركة جامعة RMIT، وشركة Electro Optic Systems لصناعة المعدات الفضائية في أستراليا، وباحثين من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشكل الحطام الفضائي تهديدًا كبيرًا للبنية التحتية الفضائية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، وتقدم خدمات حيوية حول العالم كل يوم.