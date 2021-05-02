"ماي فلاور 400" أول قارب ذكي يمخر المحيط الأطلسي دون قبطان

يطفئ ”ماي فلاور 400“ محركاته خلال إبحاره في خليج بليموث، في جنوب غرب إنجلترا، ويشغّل جهاز ميكروفون مخصصاً للاستماع إلى الحيتان، وكل ذلك من دون أي تدخل بشري، إذ إنه أول قارب ذكي.

ويستعد القارب الصغير المغطى بالألواح الشمسية لعبور المحيط الأطلسي بمفرده، لدراسة البيئة من خلال تحليل وجود البلاستيك في الماء أو تتبع الثدييات البحرية.

وقال مؤسس جمعية ”بروماريه“ مهندس المشروع بريت فانوف: ”المحيط أقوى قوة على الكوكب تنظم مناخنا، لكن أكثر من 80 في المئة من المحيطات لا تزال غير مستكشفة، بسبب اتساعها والمخاطر التي تنطوي عليها“.

أما روزي ليكوريش، اختصاصية التقنيات الناشئة في شركة ”آي بي إم“، وهي أحد الشركاء الذين انضموا إلى المشروع منذ ولادته قبل أربع سنوات، فتلاحظ أن ”البحر بيئة قاسية، لذا فإن وجود قارب من دون أحد على متنه يسمح للعلماء بتوسيع منطقة الدراسة“.

ويروي بريت فانوف أن ”مقدمي تكنولوجيا آخرين“ بدأوا يوفرون المساعدة عندما ظهرت الفكرة، بالإضافة إلى ”مئات“ الأشخاص من الهند إلى الولايات المتحدة ، مروراً باليابان وسويسرا.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الطويلة للقارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية قرابة الخامس عشر من أيار/مايو، اعتماداً على حال الطقس والترخيص غير المؤكد حالياً من السلطات البريطانية.

ويتوقع أن تستغرق رحلة القارب نحو ثلاثة أسابيع للوصول إلى ولاية ماساتشوستس الأميركية، مكرراً عبور سفينة ”ماي فلاور“ الأصلية قبل أكثر من 400 سنة، أي عام 1620، عندما غادر مئة ”حاج“ من الإنجليز المنشقين دينياً إلى ”العالم الجديد“.

واستغرق بناء القارب عاماً، وهو آلي بالكامل، من الدفة إلى مجموعة مولدات الديزل التي تكمل الطاقة الشمسية، أما إعداد ”القبطان الافتراضي“، وهو روبوت بدأ بتعلم التعرف على العوائق البحرية من خلال تحليل آلاف الصور، فاستغرق وقتاً أطول.

ومن بين مهام ”ماي فلاور 400“ تحليل التركيب الكيميائي للمياه، وقياس مستوى سطح البحر، وأخذ عينات من المواد البلاستيكية الدقيقة، وجمع بيانات مماثلة على نحو ما تفعل الروبوتات في الفضاء منذ عقود.

وعلى الرغم من استقلالية القارب الكاملة، سيواظب الفريق المشرف عليه على مراقبته على مدار الساعة من إنجلترا، وسيكون متأهباً للتدخل مِن بُعد في حال وجود خطر.