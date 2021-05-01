بعد طعن جيف بيزوس.. ناسا تطالب سبيس إكس بوقف العمل بمركبة الهبوط على سطح القمر

طلبت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ من شركة ”سبيس إكس“ التابعة للملياردير إيلون ماسك وقف العمل على مركبة الهبوط على سطح القمر، لحين حسم الدعوى المقدمة من شركتي دايناتيكس، وشركة بلو أوريغين المملوكة لجيف بيزوس.

جاء ذلك بعد أسبوعين من منح الوكالة للشركة عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار للعمل على تطوير مسبار فضائي.

وقالت ”ناسا“ في بيان، أمس الجمعة:“في ظل احتجاجات مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، أصدرت وكالة ناسا تعليمات جديدة لسبيس إكس بأن التقدم في العقد تم تعليقه حتى تتم حل جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بهذا الأمر“.

وبهذا القرار، يتعين على شركة سبيس إكس وقف أي عمل يتصل تحديدًا بعقد برنامج القمر إلى أن يتخذ مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية قرارًا من المتوقع أن يصدر في 4 أغسطس على أبعد تقدير.

جدير بالذكر، أن وكالة ناسا منحت، في 16 أبريل الماضي، شركة سبيس إكس عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار لبناء مركبة هبوط على سطح القمر، وذلك بعد منافسة محتدمة بين سبيس إكس وشركة بلو أوريغين المملوكة للملياردير جيف بيزوس من أجل تصنيع هذه المركبة.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى صنع التاريخ مرة أخرى، وذلك بإرسال البشر إلى سطح القمر من جديد، بحلول 2024، بعد أن كانت آخر خطواتها في العام 1972.