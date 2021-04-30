تقنية جديدة تستكشف البيئة المحيطة بصدى الصوت على طريقة الخفافيش‎

اخترع فريق بحثي من جامعة جلاسكو الأسكتلندية، أداة تكنولوجية جديدة، تستكشف الأماكن باستخدام هاتف ذكي على طريقة الخفافيش.

وذكر موقع مترو الإخباري، اليوم الجمعة، أن الخفافيش تشتهر بقدرتها على تحديد مواقعها عن طريق إرسال نقرات والاستماع للأصداء الصوتية التي تعود، حيث قد يكون البشر قادرين على فعل الشيء نفسه تقريبا، بفضل الجهد الأخير للباحثين في جامعة جلاسكو، حيث استخدموا خوارزمية التعلم الآلي، لأداء نفس أسلوب الخفافيش، باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة ”لاب توب“.

وعن طريق إرسال أصوات وقياس الأصداء التي تعود، فبإمكان الباحثين إنشاء صورة افتراضية لشكل وحجم وتخطيط محيطهم المباشر.

ولأن التقنية تعتمد على خوارزميات معالجة حاسوب متطورة، يمكن أن تعمل في أي جهاز مجهز مع مكبر صوت وميكروفون.

وقال الدكتور أليكس توربين، المؤلف الرئيسي للدراسة: ”يعتبر تحديد الموقع بالصدى في الحيوانات قدرة رائعة، وقد نجح العلم في إعادة القدرة على توليد صور ثلاثية الأبعاد من الصدى المنعكس بعدة طرق مختلفة، مثل أنظمة الرادار والليدار للاستشعار عن بعد“، مضيفا: ”ما يميز هذا البحث عن الأنظمة الأخرى، هو أولا: أنه يتطلب بيانات من وحدة إدخال فردية فقط مثل الميكروفون أو السلك الهوائي لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد“.

وتابع: ”ثانيا، نعتقد أن الخوارزمية التي طورناها يمكن أن تدير أي جهاز مع أي من هذه القطع من معدات في جهاز تحديد الموقع بالصدى، وهذا يعني أنه يمكن خفض تكلفة هذا النوع من التصوير ثلاثي الأبعاد بشكل كبير، مما يفتح العديد من التطبيقات الجديدة“.

وأشار توربين إلى أن القدرة على تصوير ثلاثي الأبعاد للمساحات المحيطة بتكلفة منخفضة هو عمل كبير، حيث تتطلب الطرق التقليدية إما معدات كاميرا متطورة أو الرادار ومعدات ليدار، والتي تستخدم أشعة الليزر أو موجات الراديو لرسم خريطة لمحيط المكان.

وحتى في الكلب الآلي Spot الخاص بشركة بوسطن ديناميكس الأمريكية للروبوتات، تم تركيبه مع مستشعرات ليدار لرسم خرائط لمحيط المكان.

ولكن قدرة أي شخص على رسم خريطة للمساحات المحيطة بهاتف ذكي فقط سيكون تقدما كبيرا في القدرة على الحمل والنقل بسهولة.

ويمكن أن تساعد هذه التقنية في الحفاظ على المباني محمية من تسلل اللصوص بدون الحاجة لكاميرات مراقبة، وفي تتبع حركات المرضى المعرضين للخطر في دور رعاية المسنين، ومرضى الأمراض التنفسية لتنبيه الممرضين والأطباء عند حدوث تغيرات طفيفة في التنفس.