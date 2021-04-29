مستشعر طبي ينبه مستخدمه لحدوث نزيف بعد العمليات الجراحية

طور فريق من الأطباء والباحثين بمستشفى شانغي العام ”CGH“ في سنغافورة، وجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم ”SUTD“، جهاز مراقبة يستشعر على الفور حدوث نزيف محتمل في الدم بعد الإجراء الجراحي، ويرسل إنذارًا لتنبيه مستخدمه، وذلك لتعزيز سلامة المرضى مع المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي.

وذكر موقع BioSpectrum“ Asia“ للأخبار الصحية، اليوم الخميس، أن الباحثين صمموا مستشعر ”BWATCH“ على عكس أجهزة الكشف عن الدم الأخرى، حيث يستند إلى مبدأ خصائص امتصاص الضوء من مادة الهيموغلوبين في الدم، كما يتضمن مستشعر للكشف عن الرطوبة ولا يتطلب ملامسة مباشرة للسائل.

ومع هاتين الخاصيتين، فإنه قادر على تمييز الدم عن أنواع أخرى من السوائل مثل: العرق، والبول، والكشف الدقيق عند حدوث النزيف، وإطلاق الإنذار دون الحاجة إلى الاتصال المباشر مع المريض أو سوائل جسم المريض.

وأنشأ الباحثون مستشعر ”BWATCH“ خفيف الوزن، حيث يوضع فوق ضمادة المريض بعد الإجراءات الطبية الجراحية، ويكتشف حدوث النزيف في الوقت الحقيقي، وبطريقة غير جراحية في مواقع الجراح.

وصنع الباحثون المستشعر خصيصًا لمراقبة مرضى غسيل الكلى، حيث يواجهون خطر حدوث نزيف بعد إدخال القسطرة أثناء إجراءات الوصول للأوعية الدموية.

واختبر الفريق البحثي الجهاز للتحقق من صحته في تجربة سريرية قائمة على الملاحظة، وتضم 250 مريضًا في مستشفى شانغي العام، يخضعون لتركيب قسطرة غسيل الكلى أو إزالتها، حيث تم وضع المستشعر بإحكام فوق ضماداتهم لمدة 6 ساعات على الأقل.

وتم نشر نتائج التجربة السريرية في مجلة Scientific Reports العلمية، بعنوان“جهاز لمراقبة النزيف من مواقع الوصول إلى الأوعية الدموية“.

وخلال التجربة، حدثت 36 حالة نزيف، حيث كشف المستشعر جميع حالات النزيف المبكر، وأرسل تنبيهًا لطاقم التمريض، والذين بدورهم اتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع تفاقمه.

وعادةً ما تكون مواقع الجرح لهؤلاء المرضى مغطاة بضمادات ثقيلة وبطانيات أثناء استراحتهم، وللتأكد من أنهم يتعافون بشكل جيد، يقوم فريق الرعاية الصحية بإجراء عمليات متابعة منتظمة تصل إلى 4 مرات في الساعة، للتحقق من أي نزيف محتمل.

وقال الأستاذ المساعد تشيونه تشانغ رئيس قسم طب الكلى في مستشفى شانغي:“من النادر حدوث نزيف حاد بعد الإجراءات الطبية ولكن عندما يحدث ذلك، قد يكون مهددًا للحياة“.

وتتطلب المراقبة على فترات قصيرة عددًا كبيرًا من فريق الرعاية الصحية، وبرغم هذه المراقبة الدقيقة، قد يحدث النزيف بين عمليات المراقبة.

وبجانب مرضى غسيل الكلى، يمكن استخدام المستشعر في تطبيقات مستقبلية محتملة داخل المستشفى، على أنواع جروح أخرى أو أماكن معرضة للنزيف الخارجي، على سبيل المثال في قسطرة القلب.

كما يمكن استخدامه خارج المستشفى مثل المراقبة في موقع الجراح المعرضة للنزيف، حيث سيتعين تكييف شكل الجهاز لأنواع الجراح المختلفة.