مستخدمو سلسلة Galaxy S21 يواجهون مشكلات في "واتساب"

كشف مستخدمو سلسلة Galaxy S21 على موقع ”رديت“ ومنتدى ”سامسونغ“ الرسمي، عن وجود مشكلات تتعلق باستخدام تطبيق ”واتساب“ على أجهزتهم المحمولة.

واشتكى بعض مستخدمي Galaxy S21 من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق عبر سطح المكتب.

كما أشار مستخدمو Galaxy S21 وGalaxy S21 + و Galaxy S21 Ultra إلى انقطاع اتصال التطبيق بهواتفهم عند تشغيله على الويب، وبعد قطع الاتصال، يتلقى المستخدمون رسالة: ”تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت النشط، وقد يكون هذا مزعجا للغاية، خاصة عندما تريد الاستمرار في المحادثة دون فتح الهاتف“.

وأرجعت التقارير التقنية السبب وراء ذلك إلى تقنية تحسين البطارية من ”سامسونغ“، حيث يتم وضع التطبيقات غير المستخدمة في وضع السكون عندما تكون شاشة الهاتف مغلقة، وهو ما يتداخل مع قدرة التطبيق على تلقي الإشعارات في الوقت الفعلي.

كما أشارت تقارير أخرى، إلى أن مشكلة قطع الاتصال تحدث عندما يكون اتصال الإنترنت غير مستقر، أو عندما يتم وضع تطبيق الهاتف الذكي في الخلفية.

ومع ذلك، لا يزال يواجه بعض المستخدمين مشكلة انقطاع الاتصال، على الرغم من تعطيل ميزة تحسين البطارية، والسماح بنشاط الشبكة في الخلفية، وإعادة تثبيت التطبيق على هواتفهم، كما قام بعض المستخدمين بإعادة ضبط المصنع ولكن دون جدوى.