جيلي تقدم نسخة جديدة من Geely Emgrand S بأسعار معقولة (صور)

كشفت شركة صناعة السيارات الصينية جيلي، مالكة فولفو ودايملر إيه جي، النقاب عن سيارة جيلي إمجراند إس كروس أوفر، متعددة الأغراض والتي تقدم إمكانيات رائعة بسعر مناسب للغاية.

تلقى الإصدار الجديد Emgrand S، الذي يأتي كنسخة معدلة من Emgrand GS، مصدات جديدة مطورة ومرايا معاد تصميمها ومصابيح أمامية معدلة وشبكة رادياتير محدثة.

تأتي التغييرات في المظهر في مقصورة السيارة الجديدة لترضي مالكيها، عبر لوحة عدادات رقمية، ومحدد سرعة. كما أصبحت شاشة نظام الوسائط المتعددة الآن أعلى اللوحة الأمامية التي تلقت تصميما أنيقا وعصريا.

كما انخفض طول السيارة الجديدة بمقدار 10 ملم، يبلغ طولها 4430 مم وعرضها 1833 مم وارتفاعها 1573 مم. مع قاعدة عجلات السيارة تبلغ 2700 مم.

بحسب تقارير، يحتوي الإصدار الأساسي من السيارة على نظام تحكم في المناخ وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام تثبيت السرعة، بالإضافة إلى تزويد السيارة بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 141 حصان، مع ناقل حركة يدوي بست سرعات.

تبدأ تكلفة الإصدار الجديد من السيارة من 13.1 ألف دولار، ويأتي الإصدار الأكبر مقابل 16800 دولار بنظام متطور للرؤية، وميزة التدفئة بالمقاعد الأمامية، والسقف البانورامي، وأنظمة مساعدة السائق مثل الفرملة التلقائية، وحفظ الطرق.