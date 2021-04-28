سامسونغ تكشف رسميًا عن 4 أجهزة كمبيوتر محمول

كشفت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ، اليوم الأربعاء، النقاب عن 4 أجهزة كمبيوتر محمولة مختلفة تعمل بنظام Windows 10، كل منها يلبي احتياجات مختلفة.

ويأتي أحدها عبارة عن جهاز متعدد الوظائف يبلغ وزنه أقل من كيلوغرام، وآخر مزود برسومات RTX 3050 Ti، وجهاز آخر ميسور التكلفة.

جهاز Galaxy Book Pro

يتوفر جهاز Galaxy Book Pro في طرازين، حيث يصل وزن طراز 13.3 بوصة أقل من كيلوغرام، حتى الطراز 15.6 بوصة بالكاد يتجاوز ذلك. كلاهما رقيق للغاية، كما يتوفر كلا الطرازين بشاشات AMOLED.

كما تأتي لوحة كلا الطرازين بدقة 1،920 × 1،080 بكسل، كما حصل كلا الجهازين على شهادات DisplayHDR 500، مما يعني أنها تتمتع بمجموعة ألوان واسعة وسطوع يصل إلى 500 شمعة.

أيضًا، توفر الشاشة تغطية التدرج اللوني ”DCI-P3“ بنسبة 120%، ووقت استجابة سريعا يبلغ 0.2 مللي ثانية، حيث يمكنك أيضًا التبديل بين وضعي sRGB و Adobe RGB، حسب مهمتك.

يتم تشغيل كلا الجهازين المحمولين بواسطة معالجات “ Intel Core i3 / i5 / i7″ من الجيل الحادي عشر، بالإضافة إلى 8/16/32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويأتي التخزين الداخلي على شكل محرك أقراص صلبة NVMe SSD ويصل حجمه إلى 1 تيرابايت.

وفي الطراز مقاس 15.6 بوصة، يحتوي على منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C، ومنفذ USB-A 3.2، ومنفذ HDMI، وسماعة رأس وميكروفون مقاس 3.5 مم، وفتحة microSD.

بينما يفقد الطراز مقاس 13.3 بوصة منفذ HDMI، لكنه يحصل على فتحة nano-SIM اختيارية، كما يدعم كلا الطرازين تقنية Wi-Fi 6E، وتشمل الأشياء الجيدة الإضافية على نظام الصوت AKG مع دعم Dolby Atmos، وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل، وقارئ بصمات الأصابع على مفتاح التشغيل.

جهاز Galaxy Book Pro360

إذا كنت تريد شاشة تعمل باللمس أو تخطط لاستخدام قلم S Pen، فهذا الجهاز هو الخيار الأفضل، ويأتي هذا الجهاز بإصدارين 13.3 و15.6 بوصة، مع شاشة Super AMOLED تدعم اللمس، كما حصل كلا الإصدارين على شهادات DisplayHDR 500، مما يعني أنها تتمتع بمجموعة ألوان واسعة وسطوع يصل إلى 500 شمعة.

كما يوفر Galaxy Book Pro360 مقاس 13.3 بوصة اتصالاً اختياريًا بشبكة الجيل الخامس 5G، بينما يفقد الجهاز مقاس 15.6 بوصة تلك الميزة، كما يدعم كلا الطرازين تقنية Wi-Fi 6E .

ويحتوي كلا الإصدارين على منفذ Thunderbolt 4 ومنفذين USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وفتحة microSD.

ومثل أجهزة Pro الأخرى، يتم تشغيل الطرازين بواسطة معالجات Intel Core i3 و i5 و i7 من الجيل الحادي عشر، تحتوي خيارات i5 وi7 على معالج رسومات Iris Xe.

ويأتي طراز مقاس 13.3 بوصة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت أو 16 غيغابايت، بينما يوفر الطراز الأكبر مقاس 15.6 بوصة أيضًا خيارًا بسعة 32 غيغابايت، كما تصل سعة تخزين إلى 1 تيرابايت.

كما يزن الطراز مقاس 13.3 بوصة بحجم 1.04 كغم، ويبلغ وزن الطراز 15.6 بوصة 1.39 كغم. كلا الطرازين من Galaxy Book حاصلان على تصنيف MIL-STD-810G، مع اختبارات الضغط المنخفض والعالي والاهتزاز والرطوبة والغبار.

جهاز Galaxy Book Odyssey

يأتي Galaxy Book Odyssey بشاشة TFT LCD مقاس 15.6 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل، ويتميز هذا الجهاز بسهولة حمله حيث يأتي بحجم 15.6 بوصة، ويزن 1.85 كغم ويبلغ سمكه 17.7 ملم، مع بطارية أكبر بقوة 83 واط في الساعة.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالجات الجيل الحادي عشر من Intel Core i5 أو i7. بالإضافة إلى 8/16/32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويأتي التخزين على شكل محرك أقراص صلبة LPDDR4X و NVMe SSD ويصل حجمه إلى 1 تيرابايت.

كما يأتي الجهاز مزوداً بمنفذي USB-C، وثلاثة منافذ USB-A 3.2، و HDMI، ومقبس سماعة رأس، وفتحة microSD، وفتحة أمان، ومنفذ RJ45.

جهاز Galaxy Book

يحتوي جهاز Galaxy Book على شاشة TFT LCD مقاس 15.6 بوصة بدقة 1080 بكسل، معالجات “ Intel Core i3 / i5 / i7″ من الجيل الحادي عشر، بالإضافة إلى 8/16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويمكنك الحصول على محرك أقراص NVMe SSD واحد بسعة تصل إلى 512 غيغابايت.

كما يتميز هذا الجهاز كونه نحيفًا وخفيفًا بشكل معقول، حيث يبلغ قياسه 15.4 ملم و 1.55 كيلوغرام (3.4 رطل)، ويحتوي الجهاز على منفذي USB-C، ومنفذين USB-A 3.2، و HDMI، وفتحة أمان، بالإضافة إلى فتحة microSD وفتحات SIM.