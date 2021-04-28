يمكن استخدامها على سطح القمر.. إطارات مركبات تغير شكلها حسب البيئة (صور وفيديو)

صمم فريق بحثي مشترك من جامعة سيول وشركة إطارات ”هنكوك“ في كوريا الجنوبية، وجامعة هارفرد الأمريكية، إطارات عجلة مركبات تغير من شكلها أثناء سير المركبة لتتناسب مع البيئات المختلفة.

ووفق موقع ”Ethical Editor“ لأخبار المنوعات، فإن الباحثين اقترحوا أن ”هذه الإطارات يمكن استخدامها يومًا ما على سطح القمر أو المريخ، حيث إن مقدرتها على تغيير تكويناتها لتتناسب مع الظروف البيئية المختلفة قد تكون مفيدة في هذه البيئات البعيدة“.

صنع الباحثون إطارات قائمة على تصميم فن طي الورق ”الأوريغامي“، حيث يمكن أن تتحول إلى شكلين حسب حالة الطريق، واستجابة لحمولة المركبة وإزاحة العجلة أثناء سير المركبة.

وعلى سبيل المثال: ”عند اقتراب سيارة رياضية مع تكوين مرتفع للإطارات، من نفق منخفض، يعمل السائق أثناء سير المركبة على تبديل الإطارات إلى التكوين المنخفض، ما يسمح للمركبة بالسير تحت النفق“.

نشأ فن ”الأوريغامي“ منذ سنوات بواسطة مئات الفنانين اليابانيين، وأصبح يمارس كهواية على المستوى العالمي، ثم جذب في السنوات الأخيرة، اهتمام المهندسين الذين استخدموا تصميمات ”الأوريغامي“ لصنع أشياء قابلة للاستخدام من البلاستيك والمعادن.

وفي هذا الجهد الجديد، عمل الباحثون على توسيع نوع من تصاميم فن ”الأوريغامي“ ويسمى فسيفساء ”waterbomb“، والذي ينطوي على إنشاء عجلة واحدة يمكن أن تكون لها تكوينات مختلفة حسب كيفية استخدامها.

وعزز الباحثون هذا التصميم بصنع جوانبه من المعادن مثل الألمنيوم وربطها معا باستخدام مواد أخرى، وصنعها بحجم إطارات السيارات.

وأنشؤوا مركبة ركاب واحدة، لتركيب إطارات العجلات القابلة للتحويل، وإجراء اختبارات ميدانية عليها.

ولا يزال عمل الفريق البحثي في مراحله الأولى، وليس جاهزا لتشغيله على طريق مفتوح.