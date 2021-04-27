هجوم إلكتروني يستهدف قسم الشرطة الأمريكية في واشنطن‎

كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن خوادم إدارة شرطة واشنطن العاصمة MPD تعرضت للاختراق، بعد أن بدأ المتسللون بتسريب بياناتها عبر الإنترنت.

وأكدت الإدارة، في بيان لها، أنها كانت على علم بالوصول غير المصرح به إلى خادمها، وقالت: إنها تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الحادث.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن البيانات التي تم اختراقها تتضمن تفاصيل عن الاعتقالات والأشخاص المعنيين، ويعتقد أن من نفذته مجموعة بابوك Babuk المعروفة بهجمات طلب الفدية.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى أن أحد الملفات يتعلق بالاعتقالات التي تمت في أعقاب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في شهر يناير.

وحذرت المجموعة من أنها ستبدأ بتسريب معلومات عن مخبري الشرطة إلى العصابات الإجرامية إذا لم تتصل بها إدارة الشرطة في غضون 3 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوة شرطة واشنطن، التي تسمى إدارة شرطة العاصمة، هي ثالث قسم شرطة يتم استهدافه في الشهرين الماضيين، في أعقاب الهجمات التي شنتها مجموعات منفصلة ضد الإدارات في ولايات ماين وبنسلفانيا وكاليفورنيا.

ويعتقد أن البرامج والأنظمة القديمة التي تستخدمها العديد من إدارات الشرطة تجعلهم أكثر عرضة لمثل هذه الهجمات، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ورأت ”نيويورك تايمز“ أن استهداف أقسام الشرطة جزء من اتجاه أوسع للهجمات التي تستهدف الهيئات الحكومية، وتعرضت 26 وكالة لهجمات طلب الفدية في هذا العام وحده.

وأفادت وزارة العدل بأن متوسط طلب الفدية نما إلى أكثر من 100000 دولار مع تصاعد الهجمات خلال الوباء.

وقال القائم بأعمال نائب المدعي العام الذي يشرف على فريق العمل: إن ”عام 2020 كان أسوأ عام على الإطلاق بكل المقاييس، عندما يتعلق الأمر بهجمات طلب الفدية وأحداث الابتزاز ذات الصلة، وإذا لم نوقف هذا الأمر، فإن المشكلة تزداد سوءًا“.