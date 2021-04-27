منها إصداران للأطفال.. أمازون تكشف عن 3 نسخ جديدة من Fire HD 10‎

كشفت شركة ”أمازون“ الأمريكية النقاب عن 3 نسخ جديدة من الجهاز اللوحي الجديد Fire HD 10، منها إصداران للأطفال يأتيان بمواصفات قوية ومحسنة عن نسخ البالغين.

ويتضمن جهاز الأطفال شاشة بقياس 10 إنشات و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، وتبلغ تكلفة الجهاز اللوحي الجديد 200 دولار.

وتطلق ”أمازون“ مجموعة جديدة من أجهزة Fire Kids Pro اللوحية للأطفال الأكبر سنًا بقليل الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا.

وتتميز إصدارات الأطفال بشاشة أكثر سطوعًا وذاكرة وصول عشوائي أكبر، ويأتي إصدار Fire HD 10 Kids مع حافظة واقية بعدة ألوان مصممة لتحمل السقوط.

كما تتميز الأجهزة اللوحية بمكالمات صوتية ومرئية لجهات الاتصال المعتمدة من الوالدين عبر أجهزة Fire Kids اللوحية الأخرى، إلى جانب متصفح ويب يوفر وصولاً مفلتراً إلى الإنترنت، ووصولًا إلى المتجر الرقمي.

وتتضمن المجموعة الجديدة Fire 7 Kids Pro بسعر 100 دولار، و Fire HD 8 Kids Pro بسعر 140 دولارًا، و Fire HD 10 Kids Pro بسعر 200 دولار.

ويمكن أيضًا الحصول على اشتراك +Amazon Kids لمدة عام، الذي يوفر وصولاً غير محدود إلى أكثر من 20000 كتاب وفيلم وعروض تلفزيونية وتطبيقات تستهدف الأطفال.

ولدى البالغين الآن خياران جديدان هما Fire HD 10 مقابل 150 دولارا، و Fire HD 10 Plus بسعر 180 دولارا. وخيارات البالغين الجديدة تأتي مع شاشة أكثر سطوعًا بنسبة 10%، وشاشة بقياس 10.1 إنش بدقة عالية كاملة.

ويأتيان كذلك مع معالج ثماني النواة بسرعة 2 جيجاهرتز، وسعة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت قابلة للتوسيع إلى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وعمر بطارية 12 ساعة.

يتضمن كلاهما ذاكرة وصول عشوائي أكبر بسعة 3 جيجابايت عبر Fire HD 10، و 4 جيجابايت عبر Fire HD 10 Plus، الذي يتميز بميزة الشحن اللاسلكي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر كلا الجهازين كجزء من حزم الإنتاجية بدءًا من 220 دولارا مع لوحة مفاتيح بالبلوتوث قابلة للفصل، واشتراك لمدة 12 شهرًا في Microsoft 365 Personal.