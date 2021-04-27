شركة "دل" تكشف عن حاسوب Latitude 7320 القابل للفصل (فيديو)

كشفت شركة ”دل“ الأمريكية عن حاسوبها الجديد Latitude 7320 القابل للفصل، ويعمل بنظام ويندوز، ويتميز بأناقة شكله وقوة عتاده.

الحاسوب الجديد من ”دل“ مزود بمسند ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، مع شاشة لمسية بقياس 13.3 بوصة بدقة 1920×1280 بكسل، مع حواف رفيعة.

ويمتلك Latitude 7320 القابل للفصل مساحة أصغر وأرق من النماذج السابقة، في حين أن الشاشة لديها سطوع 500 شمعة.

ويأتي الحاسوب مع قارئ بصمات الأصابع ويمكن لميزة ExpressSign-in اكتشاف وجود صاحبه باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء، و Windows Hello لوظائف التنبيه التلقائي والقفل دون لمس.

ويتميز الجهاز الثنائي الوظائف بكاميرا خارجية بدقة 8 ميجابكسل بدقة 1080 بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مزودة بمعالج الصور من إنتل.

ويوجد زوج من الميكروفونات التي تعمل على إلغاء الضوضاء، وضعتها دل في الجزء العلوي لتقليل ضوضاء الكتابة، ويمكن لتقنية الصوت الذكي تصفية ضوضاء الخلفية والحفاظ على استقرار مستوى الصوت وإعطاء الأولوية للأصوات المفضلة.

وزودت ”دل“ الحاسوب بقلم إلكتروني اختياري يقع في الزاوية بين لوحة المفاتيح الجديدة والشاشة، وتقول دل: إنه عندما تضع القلم هناك، يمكنه إعادة الشحن بالكامل في 30 ثانية.

ويمكن لوظيفة ExpressCharge زيادة بطارية Latitude 7320 القابلة للفصل من 0 إلى ما يصل إلى 80 في المئة من السعة في ساعة واحدة، ويستمر لمدة 90 دقيقة من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة.

ويدعم Latitude 7320 برنامج Dell Optimizer العامل بالذكاء الاصطناعي، الذي يحسن أداء الجهاز وعمر البطارية بمرور الوقت بناءً على سلوكك، وتقول دل: إنه أكثر أجهزة الحواسيب التجارية ذكاءً في العالم.

يتضمن معالج إنتل من الجيل الحادي عشر (حتى Core i7) مع رسومات Iris Xe المدمجة، كما يدعم شبكات WiFi 6 و 4G LTE و eSIM ويقدم 32 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4 SDRAM.

يبدأ سعر حاسب Latitude 7320 القابل للفصل من 1549 دولارا، وهو متاح اليوم.