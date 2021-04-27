"سامسونغ" تُضيف مزايا هامة في سماعات Galaxy Buds Pro

تعتبر سماعة Galaxy Buds Pro واحدة من سماعات الأذن اللاسلكية عالية الجودة، التي أطلقتها شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية.

توفر السماعة العديد من المزايا الهامة مثل: التصميم المضغوط، وإعداد محرك مزدوج، وإلغاء الضوضاء النشطة وصوت بزاوية 360 درجة وأدوات التحكم باللمس وشحن سريع وشحن لاسلكي.

وبالإضافة لهذه المزايا، تفتقد السماعة أهم مزايا سماعة Galaxy Buds + الأرخص سعرًا، والتي أضافتها الشركة لـGalaxy Buds Pro في تحديث جديد.

وكشف موقع ”سام موبايل“ التقني، أن آخر تحديث لبرنامج Galaxy Buds Pro يجلب ميزة هامة وهي ”Double Tap Earbud Edge“، والتي تسمح للمستخدمين بزيادة مستوى الصوت أو خفضه عن طريق النقر المزدوج على طرف سماعات الأذن وتعمل الميزة على تعديل إيماءة Touch and Hold لاستخدامها في تنشيط المساعد الصوتي والتبديل بين أوضاع ANC أو Ambient Sound أو عند تشغيل خدمة Spotify.

ويعمل التحديث الجديد أيضًا، على تحسين أداء ANC (التحكم النشط في الضوضاء) عن طريق تقليل الصوت غير المرغوب فيه، بإضافة صوت آخر مصمم خصيصًا لإلغاء الصوت الأول، بالإضافة إلى دقة ميزة اكتشاف الصوت.

وتطرح الشركة التحديث الجديد لـ Galaxy Buds Pro في كوريا الجنوبية مع إصدار البرنامج الثابت R190XXU0AUD5 بحجم تنزيل يزيد قليلاً عن 2 ميجابايت.

ولتثبيت التحديث الجديد، يجب تحديث تطبيق Galaxy Buds Pro Plugin إلى الإصدار 2.0.21042351.

ومن المتوقع أن تصدر ”سامسونغ“، التحديث الجديد في أسواق أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت سامسونغ أصدرت تحديثين مختلفين لهذه السماعات في وقت سابق من هذا العام لتحسين أداء الضوضاء النشطة.