بعد اختيار منافستها لمهمة العودة إلى القمر.. "بلو أوريغين" تتقدم بشكوى رسمية ضد "ناسا"

قدمت شركة ”بلو أوريغين“ الفضائية المملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس، احتجاجا إلى مكتب المساءلة الحكومية ضد وكالة ناسا، الإثنين، بعد منح الوكالة شركة ”سبيس إكس“ التابعة للملياردير الأمريكى إيلون ماسك، عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار لنقل رواد فضاء أمريكيين إلى القمر.

ومنح العقد -وهو جزء من برنامج يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024- لشركة ”سبيس إكس“ بعد منافسة محتدمة مع ”بلو أوريغين“ و“داينتيكس“.

وكان من المتوقع أن تختار ناسا فريقين من الشركات الثلاث لبناء مركبات هبوط على سطح القمر بشكل تنافسي؛ ما يجعل اختيار ”سبيس إكس“ مفاجأة غير متوقعة.

وقالت شركة ”بلو أوريغين“ في بيان، إن قرار ناسا ”معيب“، مشيرة إلى أن وكالة الفضاء ”غيرت قواعد اللعبة في اللحظة الأخيرة“.

وأكد البيان أن ”القرار يلغي فرص المنافسة، ويضيق بشكل كبير قاعدة الإمدادات، ويعرض عودة أمريكا إلى القمر للخطر، وبسبب ذلك، قدمنا احتجاجا إلى مكتب المساءلة الحكومية“.

ويأتي الاحتجاج، بعد أيام من اختيار ناسا لشركة ”سبيس إكس“ لبناء مركبة فضائية تعيد البشر للقمر مرة أخرى، في إطار المهمة آرتميس، وحصلت سبيس إكس على عقد بقيمة 2.9 مليار دولار لبناء مركبة هبوط على سطح القمر يُقال إنه أقل بكثير مما قدمه المنافسون.

وتتطلع أمريكا لإرسال البشر إلى سطح القمر مجددا، بحلول 2024، بعد أن كانت آخر خطواتهم في عام 1972.

وتحولت الخطط الأمريكية بالعودة إلى القمر، إلى سباق فضائي بين المليارديرات عندما أعلنت وكالة ناسا العام الماضي أن سبيس إكس وبلو أوريغين يتنافسان لتحويل خطط الولايات المتحدة إلى حقيقة.

وفي نهاية الأمر فازت ”سبيس إكس“ في هذا السباق لبناء مركبة فضائية تعمل الشركة بالفعل على تطويرها بمفردها في جنوب تكساس.