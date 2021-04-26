"ناسا" تنشر فيديو لنجاح إطلاق صاروخ "سبيس إكس كرو 2"

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، فيديو لفاصل زمني تبلغ مدته 9 ثوان، لعملية إطلاق ناجحة لصاروخ ”سبيس إكس كرو 2″، يوم الجمعة الماضي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن الصاروخ ”كرو 2“ يحمل 4 من رجال الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية، ويمكن أن يُرى وهو يطير في الفضاء، وينشر عمودا من الضوء في السماء.

وأضافت: ”بينما يختفي الصاروخ كرو 2 في الأفق، فقد شُوهد عمود الهبوط الخاص بالمرحلة الأولى العائدة من الصاروخ ”فالكون 9″، وهو يسقط باتجاه منصة سبيس إكس في المحيط الأطلنطي؛ ما يسمح بإمكانية استخدامه مجددا في مهام مستقبلية“.

ومضت تقول: ”نجحت الكبسولة في الرسو بنجاح على متن محطة الفضاء الدولية، على مسافة 260 ميلا فوق المحيط الهندي، بعد يوم واحد من عملية الإطلاق، حيث من المتوقع أن يقضي رواد الفضاء الأربعة: شين كمبروه، ميغان ماك آرثر من الولايات المتحدة، وتوماس بيسكوي، من فرنسا، وأكيهيكو هوشيدي“ من اليابان، 6 أشهر في المحطة الفضائية.

وتابعت: ”قامت ناسا بنشر مقطع الفيديو الخاص بالإطلاق على موقع ”صورة اليوم الفلكية“، ”Astronomy Picture of the Day“، وهو موقع إلكتروني تابع لوكالة الفضاء وجامعة ميتشيغن للتقنية“.

ونقلت عن وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ قولها: ”عندما تختفي كبسولة الصاروخ ”كرو 2″ في الأفق، يمكن رؤية عمود الهبوط الخاص بالمرحلة الأولى العائدة من الصاروخ فالكون 9، المتجه نحو مركبة سبيس إكس، في المحيط الأطلنطي“.

وأردفت: ”بعد 10 دقائق من الإطلاق، والسفر بسرعة تفوق 100 ألف ميل في الساعة، فقد نقلت المرحلة الثانية من الصاروخ فالكون 9 سفينة الفضاء كرو دراغون وروادها إلى مدار رمزي“.