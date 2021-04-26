سامسونغ تساعد في إطلاق أول شبكة أمان عامة على مستوى العالم

أعلنت شركة سامسونغ، أنها تعمل على تشغيل أول شبكة أمان عامة على مستوى العالم متوافقة مع ”3GPP“ تم نشرها في كوريا الجنوبية.

وتعاونت سامسونغ من أجل تشغيل الشبكة مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في الدولة لإطلاق الشبكة.

ويعرف (3GPP) بأنه مشروع شراكة الجيل الثالث، وهو مصطلح شامل لعدد من منظمات المعايير التي تطور بروتوكولات للاتصالات المتنقلة.

وتعتمد الشبكة على ”LTE“ وتعمل على طيف 700 ميغاهرتز، ويوفر اتصالا سريعًا وموثوقًا بالشبكة للمستجيبين الأوائل، بما في ذلك خدمات الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء والجيش والشرطة.

وبفضل تقنية ”eMBMS“ (خدمة البث المتعدد الوسائط المتطورة) من ”Samsung Network“ المدمجة في تقنية ”اضغط وتحدث في المهام الحرجة MCPTX“، فإن شبكة ”PS-LTE“ قادرة أيضًا على خدمات الوسائط المتعددة مثل إرسال الرسائل ومقاطع الفيديو ومكالمات الفيديو.

وبحسب موقع ”سام موبيل“، تدعي شركة سامسونغ أن شبكة ”PS-LTE“ يمكنها خدمة ما يصل إلى 2500 جهاز لكل خلية، أي ضعف ما كان ممكنًا في شبكات الأمان العامة من الجيل السابق.

وربطت شبكة ”PS-LTE“ في كوريا الجنوبية بشبكات ”LTE-M“ (شبكة LTE البحرية) وشبكات ”LTE-Railway“ التي نشرت بالفعل على نطاق ”700MHz“ في البلاد، وستعمل هذه الشبكة كمنصة موحدة وتضمن قابلية التشغيل البيني بين مختلف مؤسسات السلامة العامة في حالات الطوارئ.

يشار إلى أنه تم اختيار سامسونغ كمزود لحلول ”PS-LTE“ الشاملة في عام 2018، وتم الانتهاء من النشر في مارس 2021.

وقال سيونغل كيم، نائب الرئيس ورئيس الأعمال الكورية في“Samsung Networks“: ”تفخر سامسونغ بالمشاركة في بناء أول شبكة (PS-LTE) على مستوى العالم استنادًا إلى معايير (3GPP) في كوريا الجنوبية، والاستفادة من PS- حلول LTE“.

وأضاف: ”تعد الشبكة الموثوقة أمرًا بالغ الأهمية للتواصل في الوقت الفعلي بين المؤسسات المتعددة في حالة الطوارئ، وسنستمر في تقديم حلول (PS-LTE) المتقدمة لتعزيز شبكة (PS-LTE) الكورية، وتلبية أعلى معايير الموثوقية والأداء والأمان“.