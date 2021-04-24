الصين تبحث بناء نظام دفاعي ضد الكويكبات القريبة من الأرض

قال جانغ كيجيان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن الصين ستجري مناقشات حول بناء نظام دفاعي ضد الكويكبات القريبة من الأرض، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الجهود نحو تحقيق طموحاتها الفضائية على المدى الطويل.

ولم يدل رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية بمزيد من التفاصيل في التصريحات التي أدلى بها في افتتاح الاحتفال بيوم الفضاء الصيني في مدينة نانجينغ في شرق الصين.

وجعلت الصين استكشاف الفضاء أولوية قصوى في السنوات الماضية هادفة إلى تأسيس برنامج يشغل آلاف الرحلات الفضائية سنويا ويحمل عشرات الآلاف من الأطنان من المنقولات والأفراد بحلول عام 2045.

ووقعت وكالة الفضاء الأوروبية اتفاقا في العام الماضي قيمته 129 مليون يورو (156.08 مليون دولار) لصنع سفينة فضاء لمشروع مشترك مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لبحث كيفية تحويل مسار كويكب متجه إلى الأرض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يي بيجيان الباحث في أكاديمية العلوم الصينية قوله إن الصين تمضي قدما نحو مهمة يهبط خلالها مسبار فضائي على كويكب قريب من الأرض لجمع عينات والعودة إلى الأرض لإطلاق كبسولة تحتوي على العينات ثم يتخذ بعد ذلك مدارا حول مذنب آخر.

وقال يي إن اكتمال المهمة يمكن أن يستغرق عشر سنوات.

وفي الشهر الماضي وقعت الصين مذكرة تفاهم مع روسيا لإقامة محطة أبحاث دولية للقمر.