وصول رواد إلى محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة إنديفور (فيديو)

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن فريقا من أربعة رواد وصل إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم السبت، على متن الكبسولة إنديفور من طراز ”كرو دريجون“، التي جرى إطلاقها من مقدمة صاروخ سبيس إكس، ليصبح أول فريق على الإطلاق يصل إلى المدار بواسطة محرك صاروخي أعيد تدويره واستُخدم في رحلة فضاء سابقة.

وتم إطلاق الكبسولة إنديفور، التي تنفذ رحلتها الثانية أيضا إلى الفضاء، أمس الجمعة، على متن صاروخ سبيس إكس من طراز ”فالكون 9″، من مركز كنيدي الفضائي التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وسبيس إكس هي شركة الصواريخ التجارية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وقالت ناسا في تقريرها عن المهمة، إن الكبسولة إنديفور التحمت بمجمع محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 425 كيلومترا فوق المحيط الهندي، الساعة 5:08 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0908 بتوقيت جرينتش).

Soft capture confirmed! At 5:08am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH

— NASA (@NASA) April 24, 2021