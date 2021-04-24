نصب رادار عملاق في كوستاريكا لرصد "الخردة الفضائية"

كشفت شركة ليوبلاس (LeoLabs) لخدمات الفضاء في سان فرانسيسكو النقاب عن رادار فضائي عملاق جديد في مزرعة بشمال غرب كوستاريكا يمكنه تتبع المخلفات الفضائية الصغيرة ”الخردة الفضائية“ التي تصل حجمها إلى سنتيمترين.

وكشف رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو، ورواد فضاء من بلاده والولايات المتحدة الأمريكية عن أربعة ألواح عاكسة ضخمة يتكون منها الرادار التجاري المتصل بخوادم شركة ليولابس. وقال ألفارادو: ”هذا الرادار التجاري هو الأكثر تطورا في العالم”.

وقال دان سيبرلي، الرئيس التنفيذي لشركة LeoLabs التي تقدم خدمات تتبع الرادار التجارية للأجسام الموجودة في المدار الأرضي المنخفض، إن هذا الرادار الفضائي هو الأكثر تقدمًا وأنه قادر على تتبع الأشياء الصغيرة التي تتحرك بسرعة تصل إلى 30 ألف كيلومتر في الساعة.

وتمنح شركة LeoLabs الآن تغطية كاملة للمدار الأرضي المنخفض، وتخطط الشركة لبناء المزيد من الرادارات حول العالم للتأكد من قدرتها على مواكبة الأنشطة في المدار الأرضي المنخفض، والذي من المرجح أن يصبح أكثر ازدحامًا في المستقبل.

ويمكن للرادار أن يراقب الأقمار الصناعية النشطة والمخلفات الفضائية، التي تشكل الغالبية العظمى من الأجسام الموجودة في المدار الأرضي المنخفض.

وكانت النفايات الفضائية قد احتلت مدار الأرض بشكل متزايد في العقود القليلة الماضية، ويحتمل أن تصبح مشكلة أكبر في الأعوام المقبلة، وسط إطلاق الشركات الخاصة للمزيد من الأقمار الصناعية الضخمة.

وهذه التهديدات الفضائية، التي يمكن أن تعيق في المستقبل عمليات الغزو البشري إلى أماكن خارج الكرة الأرضية، تتمثل في القطع الفضائية الصغيرة التي يسميها علماء الفلك باسم (الخردة الفضائية)، وهي قطع يمكن أن تؤدي إلى تدمير المركبات الفضائية أو إعاقة حركتها، كما يمكن أن ترتطم في أي لحظة بكوكب الأرض.

ويشكل الحطام المتطاير في الفضاء تهديدًا كبيرًا، كذلك، لمحطة الفضاء الدولية.