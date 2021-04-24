"شاومي" تطرح تلفزيون "MI QLED" الذكي بشاشة 75 بوصة

أطلقت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ سلسلة ”Mi 11“ التي طال انتظارها في السوق الهندية، وتتكون من ثلاثة هواتف ذكية، وهي: ”Mi 11x“ و ”Mi 11x Pro“ و ”Mi 11x Ultra“.

وكشفت الشركة رسميا عن تلفزيون ”MI QLED“ الذكي بشاشة 75 بوصة، ويعد هذا الجهاز الجديد كليا أغلى جهاز عرض تقدمه الشركة حاليا، حيث يبلغ سعر تلفزيون ”QLED“ مقاس 75 بوصة 1،19،990 روبية هندية (أي حوالي 1600 دولار).

وستبيع العلامة التجارية التلفزيون الذكي الجديد، اعتبارا من 27 أبريل/نيسان الجاري، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، ومتاجر Mi Home، والموقع الهندي Flipkart.

ويتميز التلفزيون، بلوحة عرض مقاس 75 بوصة، بجوانب نحيفة للغاية من الحافة إلى الحافة، كما تتميز لوحة الشاشة بمعدل تحديث يبلغ مرتفع 120 هرتز.

كما يحمل الجهاز الكثير من المزايا المتقدمة من شاومي، بما في ذلك تقنية ”Quantum Dot“، ودعم ”Dolby Vision“، وتقنية ”HDR 10 Plus“، ومعايير ”Dolby Audio“ في الصوتيات بقوة 30 واط مع ستة مكبرات صوت، وتدعم الشاشة الاتصال عبر ثلاثة منافذ ”HDMI 2.1“ ومنفذين ”USB 2.0“ وفتحة ”LAN“ واحدة ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

وتأتي الشاشة بتقنية ”Patchwall“ من شاومي مع نظام تشغيل الأندوريد، مما يعني أنك ستتمكن من الوصول إلى أكثر من 25 منصة ”OTT“ عبر 16 لغة. وتماما مثل معظم أجهزة التلفزيون الموجودة، يأتي هذا الجهاز أيضا مزودا بالتحكم الصوتي بدون استخدام اليدين؛ مما يتيح لك أداء مهام مختلفة عبر الأوامر الصوتية.