لينوفو تكشف رسميا عن مواصفات وسعر لابتوب Xiaoxin Pro 16

كشفت شركة لينوفو النقاب عن اللابتوب الجديد Xiaoxin Pro 16 2021، الذي سيكون متاحًا للبيع على جميع المنصات مطلع أيار/مايو المقبل.

ويأتي اللابتوب بمعالج AMD Ryzen R7 5800H وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 16 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت، وبسعر 847 دولارا أمريكيا.

ووفقًا لموقع ”جيزمو تشاينا“، هناك إصدار آخر من الجهاز يعمل بمعالج AMD Ryzen R5 5600H وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 940 دولارا أمريكيا، فضلًا عن إصدار متطور يتميز بمعالج R7 5800H، وكرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعر 1000 دولار أمريكي.

كما يتوفر الجهاز بمعالج Intel Core i5-11300H مع نفس الرام والسعة التخزينية، ويستخدم هذا الإصدار كرت شاشة NVIDIA GeForce MX450، ويأتي بسعر 970 دولارا أمريكيا.

أما بالنسبة للشاشة فتأتي جميع الإصدارات من Xiaoxin Pro 16 2021 بشاشة غير لامعة 16 بوصة ذات حواف ضيقة ودقة عرض 2560 × 1600 بكسل، ونسبة عرض 16:10.

ويزن الجهاز المصنوع من معدن خفيف الوزن 1.89 كغم فقط، ويحتوي على بطارية تدعم الشحن السريع بسرعة 75 واط.

ويحتوي الجهاز على منفذ USB-C ومنفذين USB 3.2 ومقبس لسماعة الرأس مقاس 3.5 ملم وWi-Fi 6، وقارئ كارت ميموري SD ومنفذ HDMI.