نوبيا تطلق ساعتها "ريد ماجيك واتش" الذكية

أصبحت ساعة ”Red Magic Watch“ الذكية من نوبيا، متاحة في أوروبا والأسواق العالمية اعتبارا من اليوم الجمعة، من خلال المتجر الرسمي للعلامة التجارية عبر الإنترنت بسعر مغر يبلغ 99 يورو فقط، حسبما أوردت تقارير تقنية.

كانت نوبيا قد أعلنت عن ساعتها الذكية لأول مرة بالتزامن مع تقديم هاتف ”Red Magic 6“ الذكي للألعاب خلال حدث، وهي تعد مثالية لأي نوع من المستخدمين، وليست فقط لمحبي عالم الألعاب.

ورغم طرحها، لكن الشركة المصنعة الصينية اكتفت بالتواجد في السوق المحلي العملاق فقط، ولم تتحها للأسواق العالمية.

فيما يتعلق بتصميمها، تأتي ساعة ”RedMagic“ بتصميم دائري، تبتعد بوضوح عن التصميم المربع الذي تتمتع به ساعة ”Apple Watch“، وتتميز بشاشة أموليد مقاس 1.39 بوصة بدقة 454 × 454 بكسل.

تحتوي الساعة على زرين فعليين على اليمين. تتوفر الإصدارات الفضية والسوداء للمستخدمين بأحزمة سيليكون أو جلد. يمكن الاختيار من بين عدة وجوه للساعة واستخدام صورك كخلفية.

وكما تتوقع، فهي تأتي مع دعم الميزات الأكثر شيوعًا للساعة الذكية اليوم، وهي أيضًا موجهة نحو الرياضة، لذلك، ستكون قادرًا على الاعتماد على جهاز استشعار لمراقبة ضربات القلب وأيضًا مستشعر ”SpO2“ لقياس مستويات الأكسجين في الدم.

كما أن الساعة الذكية مقاومة للماء ”5 ATM“ وتدعم 16 وضعًا رياضيًا مختلفًا، بما في ذلك كرة القدم والجري في الهواء الطلق / الداخل، وركوب الدراجات والمشي وكرة السلة والتجديف واليوغا والكريكيت والسباحة وما إلى ذلك.

وتتمثل ميزة الساعة الأكثر أهمية في بطاريتها القوية، نظرًا لأن الشركة المصنعة قادرة على تقديم ما يصل إلى 15 يومًا من الاستقلالية، لكن إذا كنت من أصحاب الاستخدام المكثف، فإن هذه الاستقلالية قد تنخفض إلى 50 ساعة فقط إذا كنت تستخدم باستمرار أجهزة مراقبة النشاط التي تستخدم مستشعراتك بشكل دائم.