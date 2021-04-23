"ناسا" تعلن نجاح مروحية "إنجينيويتي" في مهمتها الثانية على المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن مروحية ”إنجينيويتي“ التابعة لها حققت نجاحا جديدا في مهمتها الثانية على المريخ، بعد أيام من رحلتها الأولى للكوكب الأحمر.

وقالت ”ناسا“، إن المروحية صعدت إلى ارتفاع 16 قدما فوق السطح، وحلقت لفترة قصيرة ثم تحركت جانبا بمقدار 7 أقدام، والتقطت صورة بالأبيض والأسود، قبل الهبوط.

وجاء في تغريدة على حساب وكالة الفضاء الأمريكية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أكملت مروحية المريخ رحلتها الثانية بنجاح.. وصلت إلى معالم جديدة على ارتفاع أعلى وتحليق أطول وجانبي“.

وأقلعت المروحية في الموعد المحدد في حوالي الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، إلا أنه بسبب التأخير في الحصول على بيانات السفر لمسافة 181 مليون ميل بين الأرض والمريخ، لم تحقق مهمتها بنجاح حتى الساعة 14:44 بتوقيت غرينتش.

يشار إلى أن الطيران على كوكب المريخ يمثل تحديا كبيرا؛ نظرا لحقيقة أن غلافه الجوي يمثل 1٪ فقط من الغلاف الجوي للأرض، كما أن الجاذبية تعد ثلث تلك الموجودة على الأرض، لذا فإنه من أجل الطيران، يجب أن تكون المروحية خفيفة وتدور الأجنحة الدوارة بسرعة كبيرة حتى 2500 دورة في الدقيقة.

وأجرت مروحية Ingenuity أول رحلة تاريخية لها على المريخ، يوم الإثنين 19 أبريل، حيث صعدت لمسافة 10 أقدام والتقطت صورة. ومن المقرر أن تحاول المروحية إكمال أربع رحلات تجريبية أخرى، تشمل مسافات إضافية وارتفاعات أعلى، في الأسبوعين المقبلين.