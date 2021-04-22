"سوني" تطلق الجيل الثاني من مكيف الهواء " Reon Pocket" القابل للارتداء

أطلقت شركة ”سوني“ الجيل الثاني من جهاز 2 Reon Pocket، وهو مكيف هواء صغير يمكن ارتداؤه، والذي وُلد كمشروع تجريبي قبل عامين وطُرح للبيع العام الماضي بدعم من مبادرة تمويل جماعي، والآن يأتي الجيل الثاني منه.

ويأتي هذا الجهاز من بين العديد من المنتجات التي صنعتها ”سوني“.

ويبدو أن جهاز Reon Pocket 2 يشبه إلى حد كبير الجهاز السابق، ولكنه أكثر فاعلية.

ووفقًا للشركة، يسمح الجهاز بامتصاص أكبر للحرارة، بنسبة 50%، كما أنه أكثر مقاومة للعرق، ما يجعله مثاليًا حتى أثناء المشي أو جلسات التدريب البسيطة.

ومقارنةً بالطراز السابق الذي تم إدخاله بجيب قميص داخلي خاص، قامت ”سوني“ أيضًا بإنشاء دعامة تتيح الاحتفاظ به بسهولة حول الرقبة، ليتم ارتداؤه تحت أي ثوب، كما دخلت الشركة اليابانية أيضًا في شراكة مع بعض العلامات التجارية، لإنشاء سلسلة من الملابس المصممة خصيصًا لاستيعاب مكيف الهواء الصغير.

وتم تجهيز Sony Reon Pocket 2 بأشباه موصلات تسمح بخفض درجة حرارة الجسم أو رفعها بفضل ما يعرف بـ ”تأثير بلتيير“، وهي ظاهرة كهروحرارية تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية.

ويأتي الجهاز القابل للارتداء بمكونات تلامس الجلد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ”SUS316L“، وللجهاز أيضًا أبعاد صغيرة جدًا، فهو مصنوع من البلاستيك وبه بطارية يعاد شحنها عبر منفذ USB-C.

وباستخدام تطبيق متاح على نظامي تشغيل Android و iOS، يمكن لمستخدمه ضبط التهوية عن طريق الاختيار بين 3 مستويات من التبريد والتدفئة.

كما تضمن البطارية التي تبلغ سعتها 3350 مللي أمبير في الساعة من 3 إلى 20 ساعة من التبريد و 10 إلى 20 ساعة من التدفئة، ومع ذلك، يتم تعليق الاستخدام المستمر بعد حوالي ساعة.