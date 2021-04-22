بلومبيرغ: الهند تبني أكبر شبكة شحن في العالم

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن شركة Ola Electric Mobility Pvt تخطط لبناء شبكة شحن وطنية، هي الأكبر في العالم للدراجات الكهربائية، والتي من المقرر أن تبدأ في الخروج من مصنعها الضخم في بنغالور هذا الصيف.

وقالت شركة Ola في بيان، يوم الخميس، إن شبكة Ola Hypercharger ستكون أكبر شحن نظام يعمل في العالم، حيث تضم 100000 نقطة شحن عالية السرعة، في أكثر من 400 مدينة هندية.

وفي السنة الأولى، ستنشئ الشركة 5000 نقطة في 100 مدينة، ما يضاعف هذه البنية التحتية في البلاد. سيتم أيضا تجميع الدراجات الكهربائية الخاصة بها.

وتقول ”بلومبيرغ“، إنه في السنة الأولى، ستنشئ الشركة الناشئة 5000 نقطة في 100 مدينة، مما يضاعف هذه البنية التحتية في البلاد. سيتم أيضا تجميع الدراجات البخارية الخاصة بها مع مجموعة شحن منزلية.

وبحسب الوكالة، تعد البنية التحتية الكافية للشحن أمرا بالغ الأهمية لتسريع اعتماد السيارات الكهربائية في الهند، التي تخلفت كثيرا عن الصين وأوروبا.

وترى ”بلومبيرغ“ أنه إذا أرادت Ola Electric بيع 10 ملايين سيارة تخطط لإنتاجها سنويا في مصنع Bangalore e-scooter – الأكبر في العالم – فستحتاج الشركة الناشئة إلى تخفيف قلق المستهلك بشأن الأسعار ونطاق القيادة، وتوافر نقاط الشحن.

وقالت الشركة الناشئة المدعومة من SoftBank Group Corp و Tiger Global Management، إن نظامها سيستغرق 18 دقيقة لتجديد بطارية السكوتر الكهربائي لشحنها بنسبة 50 ٪ ، مما سيسمح بقيادة 75 كيلومترا (47 ميلا).

وسيتم وضع أجهزة الشحن في مراكز المدن والمناطق التجارية وأبراج المكاتب، وغيرها من المناطق المزدحمة. وقالت الشركة، التي ستبني النظام مع الشركاء، إن العملاء سيكونون قادرين على الدفع وتتبع تقدم الشحن عبر أحد التطبيقات.

وقال بهافيش أجاروال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ola في البيان: ”نحن نعيد تصور تجربة المستخدم الكاملة لامتلاك مركبة كهربائية“.

وأضاف: ”من خلال إنشاء أكبر شبكة شحن ذات عجلتين وأكثرها كثافة في العالم، سنعمل على تسريع اعتماد العملاء للمركبات الكهربائية بشكل كبير“.

وقالت Ola إن دراجاتها البخارية سيتم تسعيرها بشكل يجعلها في متناول المشترين في الهند. كما تخطط الشركة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.