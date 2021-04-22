"تويتر" تسمح لمستخدميها تغريد الصور بدقة 4K عبر أندرويد و iOS

بدأت شركة ”تويتر“ للتدوين المصغر السماح لمستخدميها بتغريد صور بدقة 4K، عبر نظامي التشغيل سواء ”أندرويد“ من غوغل أو ”آي أو أس“ من ”أبل“.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها: ”حان الوقت لتغريد تلك الصور عالية الدقة – خيار تحميل وعرض صور 4K على Android و iOS متاح الآن للجميع“.

وأوضحت أنه ”لبدء تحميل الصور وعرضها بدقة 4K، قم بتحديث تفضيلات الصور عالية الجودة في إعدادات ”استخدام البيانات“.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone. To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx — Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021

ويعني ذلك أنه يمكنك استخدام جهاز آيفون أو أندرويد واختيار صورة تريد مشاركتها، والسماح للجميع برؤيتها بأفضل دقة ممكنة.

وتدعم نسخة الويب من المنصة الصور العالية الدقة (بدقة تصل إلى 4096×4096 بكسل)، لكن تطبيقات الأجهزة المحمولة اقتصرت على نصف تلك الدقة فقط، وبدقة قصوى تبلغ 2048×2048 بكسل.

وكانت الشركة قد بدأت سابقا اختبار تحميل الصور بدقة 4K لمستخدمي الهاتف المحمول، في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أن تلك الاختبارات سارت على ما يرام، حيث يتم الآن طرح الميزة لجميع المستخدمين، بدءا من اليوم.

ويجب في البداية الدخول إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، ومن ثم اختيار خيار استخدام البيانات، ومن ثم تمكين خيار الصور العالية الجودة من أجل عرض الصور بدقة 4K، وتمكين خيار تحميل الصور العالية الجودة لتغريدها لكل من شبكة الجوال والشبكة اللاسلكية.