الكشف عن Polaroid Go أصغر كاميرا تناظرية على الكوكب‎

أطلقت شركة ”بولارويد“Polaroid العالمية المتخصصة في الكاميرات Polaroid Go والتي تصفها بأنها أصغر كاميرا فورية تناظرية على هذا الكوكب، صُممت لتأخذها أينما ذهبت.

وتبدو كاميرا ”بولارويد“ الفورية التناظرية الجديدة من حيث التصميم والوظائف أشبه بنسخة مكثفة ومركزة من Polaroid Now التي تم إطلاقها العام الماضي.

وتحتوي الكاميرا على عدد قليل من الإضافات، مثل: مرآة السيلفي والفلاش الديناميكي والتعريض الضوئي المزدوج بنقرة زر واحدة، والمؤقت الذاتي للقطات الجماعية.

وتعمل المرآة الجديدة للعدسة كطريقة لرؤية نفسك، وكيف يتم تأطير اللقطة عند التقاط صور السيلفي، وبالنظر إلى حجمها الصغير، فإن الكاميرا تستخدم تنسيقًا جديدًا للفيلم الفوري Color Go.

وتتميز الكاميرا بسرعة غالق تبلغ 1/125-30 ثانية مع فتحات f/12 و f/52، إلى جانب طول بؤري 34 ميليمتر (مكافئ 35 ميليمتر).

يبلغ طول الكاميرا 5.9 إنش (105 ميليمتر) وعرضها 3.3 إنش (83.9 ميليمتر) وارتفاعها 2.4 إنش (61.5 ميليمتر)، وتأتي بوزن 242 جرام دون علبة الفيلم.

ويبلغ قياس الفيلم 2.623×2.122 إنشًا (66.6×53.9 ميليمتر) مع مساحة صورة 1.851×1.811 إنشًا (47×46 ميليمتر).

ويتمتع الفيلم بحساسية للضوء تبلغ 640 وفقًا لمقياس ASA، مما يعني أن الكاميرا يجب أن تكون أفضل في الإعدادات الأكثر إشراقًا أو مع تشغيل الفلاش، ويوجد عداد يعرض عدد الصور الإضافية التي يمكنك التقاطها قبل الاضطرار إلى إعادة تحميل الفيلم.

وتحتوي الكاميرا على بطارية بسعة 750 ميلي أمبير تدوم طويلاً بالنسبة لجمهور التواصل الاجتماعي الذين هم أبطال كاميرات الأفلام الفورية هذه الأيام، وتتيح لك البطارية القابلة لإعادة الشحن عبر USB التقاط ما يصل إلى 15 حزمة صور بشحنة واحدة.

وتتوفر Polaroid Go باللون الأبيض في البداية، وتتاح الطلبات الأولية منذ الآن، على أن تصل الكاميرا في 27 أبريل، وذلك بسعر 100 دولار، بينما تبلغ تكلفة الحزمة المزدوجة من فيلم Go color، التي تتضمن 16 إطارًا، 20 دولارا.