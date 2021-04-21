هل تحقق "أبل" المستحيل وتزود "أيفون 13" بشريحة M1؟‎

تتواصل أصداء مؤتمر شركة ”أبل“ الافتراضي الأول في العام 2021، والذي أعلنت فيه عن عدد من الأجهزة الجديدة والمحدثة، والتي أثارت الانتباه والإعجاب.

وكان هناك موضوع آخر مثار اهتمام، وفتح الباب واسعا أمام التوقعات المستقبلية المتعلقة بالأيفون 13 المرتقب، وهو تزويد ”أيباد برو“ الجديد بشريحة M1 المذهلة.

ورأى خبراء تقنية، بعد المؤتمر، أن شركة ”أبل“ قد تكون بتلك الخطوة، قد فتحت المجال من أجل تزويد هاتف ”أيفون 13“ مع ذات الشريحة الصاروخية M1.

وكانت بعض الآراء السابقة ترى استحالة ذلك، بسبب الشبكات؛ لأن شريحة M1 مخصصة للحواسيب، ولكن وضعها في ”أيباد برو“ الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، جعل الأمر قابلا للتصديق.

وبدأ كثير من خبراء التقنية، في الإيمان بأن شركة ”أبل“ قد تحول كافة أجهزتها إلى شريحة M1 مع إنهاء خط A ، وهو ما يقود إلى تشغيل ”أيفون“ المقبل بشريحة M1.

ويذهب بعض المراجعين والمختصين في أجهزة ”أبل“ في رأيهم ذلك، إلى أن شريحة M1 لا تحتاج إلى تبريد كبير، وطالما أنه يعمل مع ”أيباد برو“ فبالتأكيد أنه سيعمل بشكل أفضل مع ”الأيفون“.

وأكد البعض، أن تلك الخطوة ستفتح المجال واسعا أمام المطورين، من أجل تطوير العديد من التطبيقات الجديدة التي ستعمل على كافة أجهزة ”أبل“ دفعة واحدة، ما يعتبر نقلة نوعية مذهلة للشركة.