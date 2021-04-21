"فولكس فاغن" تكشف النقاب عن سيارة "ID. 6" الكهربائية في الصين

كشفت ”فولكس فاغن“ النقاب عن سيارتها الجديدة ”ID. 6“ العضو الثالث في عائلة السيارات الكهربائية ”ID“ على هامش فعاليات معرض شنغهاي في الصين 2021.

وليس من قبيل المصادفة أن يكون ظهور سيارة ”ID. 6“ الجديدة الأول في الدولة الآسيوية الكبيرة، حيث ستنتج وتباع في الأراضي الصينية أول سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وتأتي السيارة الجديدة من دون انبعاثات مع ”نكهة صينية“، لتضع نفسها كخيار مثير للاهتمام للتنقل الكهربائي للعائلات.

وستتوفر ”ID. 6“ الجديدة في نسختين ”Crozz“ و“X“ وفي المقدمة توجد مصابيح أمامية بتقنية ”LED“ تتصل مباشرة بشبكة رفيعة (ومغلقة)، يمتاز ممتص الصدمات بأشكال مميزة.

وفي الخلف، الخاصية الأكثر تميزا التي تلفت الانتباه هي الفوانيس الرقيقة والأفقية.

وستحتوي ”ID. 6“ الجديد على تصميمات مختلفة للعجلات مقاس 19 و20 و21 بوصة، كما يبلغ طول السيارة 4، 876 مم وعرضها 1، 848 مم وارتفاعها 1680 مم وتبلغ قاعدة العجلات 2965 مم.

وفيما يتعلق بالجزء الداخلي من ”ID. 6“ الجديدة، بإمكان مقصورتها أن تحمل ما يصل إلى 7 ركاب بالغين، علاوة على ذلك، ستقوم فولكس فاغن بتسويق هذا الطراز الجديد في إصدارات 6 و7 مقاعد.

وتصبح الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 12 بوصة هي المركز العصبي وعنصرا أساسيا لإدارة نظام المعلومات والترفيه في السيارة، كما أن لديها لوحة أجهزة رقمية وحزمة ”IQ. Drive“ المكونة من أنظمة القيادة الذكية، تتيح تجربة قيادة مريحة وآمنة.

وبعيدا عن الجزء الجمالي وخيارات التكوين الداخلي في الخلفية؛ من المهم إلقاء نظرة على النطاق الميكانيكي، في طراز ”ID. 6“ حيث يوجد حجمان للبطارية: 58 و77 كيلو واط في الساعة، وبثلاثة مستويات للطاقة: 132 كيلووات (180 حصان)، 150 كيلووات (204 حصان) و225 كيلووات (306 حصان).

ويتراوح الحد الأقصى لعزم الدوران بين 220 و310 نيوتن متر حسب قوة المحرك الكهربائي، والسرعة القصوى 160 كم / س كما يستطيع الطراز الأقوى التسارع من 0 إلى 100 كم / س في 6.6 ثانية.

وستختلف الاستقلالية، بالطبع، اعتمادًا على البطارية ما سيجعلها قادرة على السفر بين 436 و588 كيلومترًا بشحنة واحدة على التوالي، وفقًا للبيانات ”NEDC“ الصينية.

وسيتم تنفيذ الإنتاج التسلسلي للإصدارين من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الألمانية في مصنعين صينيين يقعان في أنتينج وفوشانج، وستكون متاحة في الصين فقط.