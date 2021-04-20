سامسونغ تكشف عن لوحة مفاتيح لاسلكية تطور خدمات منصة DeX‎

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية عن لوحة مفاتيح لاسلكية جديدة مصممة من أجل تطوير خدمات منصة DeX، وجعلها أكثر سهولة وإفادة ومرونة مع مستخدميها.

وتسمح Dex، التي أطلقتها سامسونغ عام 2017، للهواتف والأجهزة اللوحية المحددة من سامسونغ بعرض واجهة تشبه سطح المكتب أعلى نظام أندرويد مع تطبيقات ذات إطارات.

ورغم تلقيها ميزات وتحديثات جديدة مع الإصدارات اللاحقة للهواتف، إلا أنها لم تصبح بعد البديل الحقيقي لسطح المكتب على النحو الذي عرضته سامسونغ في البداية.

ومنحت سامسونغ لوحة المفاتيح اسم Samsung Smart Keyboard Trio 500 وطرحتها للبيع عبر موقعها الإلكتروني قبل إطلاقها في المزيد من المناطق.

وتبدو لوحة المفاتيح اللاسلكية مشابهة للوحة مفاتيح Magic Keyboard من شركة ”أبل“، وباستطاعتها الاحتفاظ بثلاثة اتصالات محفوظة، لذلك لا يلزم إعادة الإقران في كل مرة تريد فيها تبديل الأجهزة.

وأضافت سامسونغ أيضًا ثلاثة مفاتيح اختصار (الوظيفة الثانوية عبر مفاتيح F1 و F2 و F3)، التي يمكنها فتح تطبيق معين عند الضغط عليه.

وتعمل وظائف الاختصار فقط عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من جالاكسي مع تحديث One UI 3.1 الصادر منذ شهر مارس 2021، ويمكن لمفتاح F12 بدء وضع DeX بنقرة واحدة.

وتتطلب لوحة المفاتيح اللاسلكية أيضًا بطاريتين AAA للطاقة، ولا توجد خلايا بطارية قابلة لإعادة الشحن هنا.