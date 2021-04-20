"أبل" تكشف عن الجيل الجديد من جهازها Apple TV 4K‎

أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية، الثلاثاء، عن الجيل الأحدث والأكثر تطورا من Apple TV 4K، الذي يقدم معدل إطارات عالي HDR مع Dolby Vision وربط العملاء بالمحتوى المفضل لديهم بأعلى جودة.

وقالت الشركة، في مؤتمرها الذي عقدته افتراضياً الثلاثاء، إنها وضعت في قلب جهاز Apple TV 4K الجديد شريحة A12 Bionic التي توفر دفعة كبيرة في أداء الرسومات، وفك تشفير الفيديو ومعالجة الصوت.

وأوضحت ”أبل“ في المؤتمر أنه بفضل تصميمه الجديد كليًا، يسهل Siri Remote مشاهدة العروض والأفلام على Apple TV باستخدام عناصر تحكم سهلة في التنقل.

وجنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل tvOS، أقوى نظام تشغيل تلفزيوني، يعمل Apple TV 4K بسلاسة مع أجهزة ”أبل“وخدماتها لتغيير غرفة المعيشة بطريقة سحرية بالطرق التي يحبها كل فرد في العائلة.

ومع شريحة A12 Bionic، يدعم Apple TV 4K الآن معدل إطارات عالٍ HDR (نطاق ديناميكي عالٍ) وفيديو Dolby Vision، مما يتيح تشغيل فيديوهات الحركة السريعة بمعدل 60 إطارًا في الثانية بشكل أكثر سلاسة وظهور أكثر واقعية من أي وقت مضى.

ومع دعم معدل الإطارات العالي في AirPlay، يمكن عرض مقاطع الفيديو التي تم التقاطها عبر iPhone 12 Pro بدقة 60 إطارًا في الثانية عبر جهاز Apple TV 4K الجديد.

ومن خلال عملية توازن الألوان المبتكرة، يعمل Apple TV مع آيفون وأجهزة الاستشعار المتقدمة لتحسين جودة صورة التلفزيون.

ويستخدم الجهاز مستشعر الضوء في آيفون لمقارنة توازن الألوان بالمواصفات القياسية الصناعية التي يستخدمها المصورون السينمائيون في جميع أنحاء العالم.

وباستخدام هذه البيانات، يقوم Apple TV تلقائيًا بتخصيص إخراج الفيديو الخاص به لتقديم ألوان أكثر دقة وتباينًا محسنًا دون أن يضطر العملاء إلى ضبط إعدادات التلفزيون الخاصة بهم.

ويتميز جهاز التحكم عن بعد Siri Remote الجديد كليًا بوحدة تحكم مبتكرة بلوحة نقر توفر تنقلًا خماسيًا للحصول على دقة أفضل، كما تم تمكين اللمس للتمرير السريع للاتجاهات.

وتدعم الحلقة الخارجية للوحة النقر إيماءة دائرية بديهية تحولها إلى عنصر تحكم سريع مثالي للعثور على مشهد في فيلم أو عرض، وبفضل تصميمه المكون من قطعة واحدة من الألمنيوم، فإن Siri Remote الجديد يلائم يد المستخدم بشكل أكثر راحة.

ويحتوي جهاز التحكم عن بُعد Siri Remote الجديد أيضًا على زر طاقة يتحكم في طاقة التلفزيون وآخر لكتم الصوت، مما يجعله جهاز التحكم عن بُعد الوحيد المطلوب أثناء الاستمتاع بالتلفزيون.

وباستخدام Siri، يمكن للعملاء البحث بسهولة عن عروض أو أفلام محددة، والتحكم في ملحقات المنزل الذكي، والتحقق من النتائج الرياضية أو الطقس، وغير ذلك الكثير.

ويتوفر جهاز Apple TV 4K الجديد بسعر يبدأ من 179 دولارا، ويمكن للعملاء طلب الجهاز الجديد ابتداءً من يوم الجمعة، على أن يبدأ التوفر في النصف الثاني من شهر مايو في أكثر من 30 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويتوفر Apple TV HD مع جهاز التحكم عن بُعد Siri Remote الجديد مقابل 149 دولارا، ويتوفر جهاز Siri Remote الجديد بشكل منفصل مقابل 59 دولارا، وهو متوافق مع الجيل السابق من Apple TV 4K و Apple TV HD.