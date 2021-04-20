أبل تكشف رسميًا عن AirTag لتتبع الأشياء المفقودة

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية -أخيرًا- اليوم الثلاثاء، عن منتجها المخصص للتتبع وهو AirTag لتتبع الأشياء المفقودة من حولك.

وعقدت شركة ”أبل“ اليوم أول مؤتمراتها للعام 2021، والذي كان افتراضيًا بسبب جائحة كورونا، وأعلنت خلاله عن منتجات جديدة.

وتم تصميم AirTag للحفاظ على خصوصية بيانات الموقع وأمانها، ولا يتم تخزين بيانات الموقع أو سجل الموقع -فعليًا- داخل AirTag.

وأتت المتعقبات مع مجموعة من الميزات الاستباقية التي تثبط التتبع غير المرغوب فيه، حيث يتم تدوير معرّفات إشارة البلوتوث المرسلة بواسطة AirTag بشكل متكرر، لمنع تتبع الموقع غير المرغوب فيه.

وتساعد AirTag مالكي أجهزة ”أبل“ في العثور على العناصر المفقودة، من خلال تطبيق Find My، وذلك مع الحفاظ على خصوصية بيانات الموقع ومجهولة الهوية، مع التشفير التام بين الأطراف.

وتُعد AirTag نفسها أجهزة تتبع صغيرة مستديرة خفيفة الوزن، وتتميز بالفولاذ المقاوم للصدأ، ومقاومة الماء والغبار IP67، ويمكن ربطها بالعناصر الشخصية، مثل المحافظ، أو الحقائب، أو المفاتيح.

ويقوم مكبر الصوت المدمج بتشغيل الأصوات للمساعدة في تحديد موقع AirTag، بينما يسهل الغطاء القابل للإزالة على المستخدمين، استبدال البطارية.

وبمجرد إعداد AirTag، تظهر في علامة تبويب العناصر الجديدة في تطبيق Find My، حيث يمكن للمستخدمين عرض الموقع الحالي، أو آخر موقع معروف للعنصر على الخريطة.

وتأتي كل وحدة من AirTag بشريحة U1 من تصميم ”أبل“ باستخدام تقنية النطاق العريض للغاية، مما يتيح البحث الدقيق لمستخدمي iPhone 11، و iPhone 12.

ويمكن لهذه التقنية تحديد المسافة والاتجاه بشكل أكثر دقة إلى AirTag المفقودة، عندما تكون في النطاق.

وأثناء تحرك المستخدم، تدمج ميزة Precision Finding المدخلات من الكاميرا، و ARKit، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومن ثم توجههم إلى AirTag باستخدام مزيج من الصوت، وردود الفعل المرئية.

وإذا تم فصل AirTag عن مالكها وخارج نطاق البلوتوث، يمكن أن تساعد شبكة Find My في تعقّبها.

وتقترب شبكة Find My من مليار جهاز، ويمكنها اكتشاف إشارات البلوتوث من AirTag المفقودة، ونقل الموقع إلى مالكها، كل ذلك في الخلفية، بشكل مجهول وسري.

ويمكن للمستخدمين -أيضًا- وضع AirTag في وضع الفقدان Lost Mode، ويجري إخطارهم عندما تكون في النطاق، أو تم تحديد موقعها بواسطة شبكة Find My الواسعة.

وإذا تم العثور على AirTag مفقود من شخص ما، فيمكنه النقر عليها باستخدام جهاز آيفون، أو أي جهاز يدعم NFC، ويتم نقله إلى موقع ويب، لعرض رقم هاتف جهة اتصال المالك.

ويتم تشفير الاتصال بشبكة Find My من طرف إلى طرف، بحيث لا يتمكن سوى مالك الجهاز من الوصول إلى بيانات الموقع الخاصة به، ولا يعرف أي شخص، بما في ذلك أبل، هوية أو موقع أي جهاز ساعد في العثور عليه.