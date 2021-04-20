هواوي تطلق سوارها الذكي الجديد HUAWEI Band 6 بمزايا متطورة

أعلنت هواوي عن أحدث عضو في سلسلة السوارات الذكية HUAWEI Band الذي يحمل اسم HUAWEI Band 6، ويأتي مع مواصفات قوية في هذا الإصدار.

وتقول هواوي إنه تم تحسين السوار HUAWEI Band 6 الجديد بشكل كبير من حيث مراقبة الصحة واللياقة البدنية والتصميم وعمر البطارية، لتوفير تجربة شبيهة بالساعة الذكية بسعر أكثر ملاءمة لسوار ذكي.

ومن أبرز المزايا التي وضعتها هواوي في ساعتها الجديدة، ما يلي:

مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2

تُعد ميزات المراقبة الصحية واحدة من أكثر الميزات شيوعًا لمستخدمي الأسوار الذكية، وبفضل وحدات الأجهزة المحسّنة، استنادًا إلى تقنية Huawei TruSeenTM 4.0 وخوارزميات ذكية جديدة لتوفير الطاقة، يدعم HUAWEI Band 6 مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم.

ويراقب السوار صحة المستخدمين ويصدر إنذارًا عندما يكون مستوى الأكسجين في الدم منخفضًا، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة وإدارة صحتهم بشكل استباقي.

ويوفر سوار HUAWEI Band 6 أيضًا مراقبة مستمرة وحقيقية ودقيقة لمعدل ضربات القلب والنوم والإجهاد، وسينبه السوار المستخدم إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.

شاشة عرض كاملة AMOLED مقاس 1.47 بوصة

يعتبر HUAWEI Band 6 أول سوار ذكي من هواوي يشتمل على شاشة عرض كاملة AMOLED مقاس 1.47 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 64%، مما يعني أنه يعرض المزيد من المعلومات مع الحفاظ على أناقته.

تتميز شاشة السوار الذكي بدقة 194 * 368 و 282 بكسل لكل بوصة لمحتوى حيوي، وتوفر شاشة العرض الملونة للمستخدمين مزيدًا من الوضوح للمعلومات، وتوفر بيانات التمارين والصحة في نسبة عرض أكثر سهولة في الاستخدام.

ويمكن للمستخدمين التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار واليمين، تمامًا مثل استخدام شاشة لمس الهاتف الذكي.

بطارية عالية الأداء تدوم أسبوعين

بدعم من مجموعة شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات ذكية لتوفير الطاقة، يتيح سوار HUAWEI Band 6 مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب والنوم، مع عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا للاستخدام دون انقطاع.

علاوة على ذلك، يدعم سوار HUAWEI Band 6، الذي يزن 18 جراماً فقط، الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي.

ويمكن لشحنة واحدة لمدة 5 دقائق أن تحافظ على السوار الذكي لمدة يومين من الاستخدام المعتاد.

إدارة استباقية للياقة البدنية

توفر ميزات اللياقة البدنية في سوار HUAWEI Band 6 الذكي تجربة جديدة تمامًا للمستخدمين، حيث يتضمن 96 وضعاً للتدريب، منها 11 وضعًا احترافيًا مثل الركض الداخلي والخارجي، وركوب الدراجات، ونط الحبل، و85 وضعًا آخر مخصصًا، بما في ذلك اللياقة البدنية وألعاب الكرة وأنواع الرقص، مما يوفر تغطية واسعة لتتبع التمرين.

ويعتمد سوار HUAWEI Band 6 على خوارزمية التدريبات الاحترافية HUAWEI TruSportTM التي طورتها هواوي لتحليل قدرات تمرين المستخدمين بعمق، استنادًا إلى معلومات متعددة الأبعاد، مثل بيانات تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمارين، وتزويدهم بالتقييم العلمي والاقتراحات حول قدرات التمارين.

رفيق ذكي على المعصم

بفضل عمر البطارية المذهل والتصميم الخفيف الوزن، تم تصميم سوار HUAWEI Band 6 لتزويد المستخدمين بالميزات الأساسية والذكية لفترات طويلة من الوقت في سيناريوهات مختلفة.

ويمكن لـسوار HUAWEI Band 6 التعرف بذكاء على الأرقام غير المألوفة والتحكم في تشغيل الموسيقى، ويأتي بمصراع الكاميرا لالتقاط الصور عن بُعد.

ولا يقتصر السوار على الريادة في إعادة تشكيل الشكل التقليدي للسوار الذكي فحسب، بل هو أيضًا المنتج القابل للارتداء الأكثر تنوعًا في السوق، ويمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء طرق جديدة للعيش بأسلوب حياة صحي ونشط.