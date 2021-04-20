تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات لابتوب Galaxy Book Go

تخطط سامسونغ لحدث Galaxy Unpacked في 28 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن تطرح الشركة الكورية الجنوبية أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة ضمن سلسلة غالاكسي، تحت شعار ”أقوى غالاكسي“.

وبحسب موقع 91mobiles، ظهرت صفحات دعم لابتوب Galaxy Book Go على الإنترنت بموقعه الرسمي في المملكة المتحدة وأيرلندا، ما يؤكد أن الجهاز سيكون ضمن الحزمة المتوقع إطلاقها قريبًا جدًا.

وتمت الموافقة على الجهاز لأول مرة في فبراير الماضي، ويقال إنه يعمل بمعالج Qualcomm 8CX الجديد، بنظام Windows 10، وفقًا لوثائق واردة في كل من Wi-Fi Alliance وشهادات FCC.

ورغم أن الشركة لم تكشف عن الأجهزة التي تخطط لإطلاقها، لكن كعادته، كشف المدون الأمريكي إيفان بلاس ‏(evleaks) عن تلك الأجهزة الجديدة المزمع الكشف عنها في المؤتمر الصحفي، بما في ذلك Galaxy Book Go الجديد.

وأوضح أنه إلى جانب كل من Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360 وGalaxy Book Go، سيتم إطلاق الجهاز اللوحي الجديد Galaxy Tab S7 Lite.

ويشير التسريب إلى أن Galaxy Book Go يستخدم شاشة سوبر أموليد مقاس 14 بوصة بدقة Full HD، ومعالج جديد من كوالكوم، بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. مع القدرة على توسيع بطاقة الذاكرة.

كما سيتم تجهيز Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360، بمعالجات إنتل من الجيل الحادي عشر من سلسلة إنتل كور إس.

ويعتمد الجهاز الأول تصميمًا قياسيًا باللونين الأزرق والأبيض، بينما يضيف الأخير شاشة قابلة للانعكاس بزاوية 360 درجة ودعم S Pen ولون أزرق/ وتصميم شاشة Iris X.

وإضافة إلى ذلك، يمكن اختيار استخدام بطاقة الرسومات NVIDIA GeForce MX450، ودعم اتصال LTE ومنفذ نقل البيانات القوي ثندربولت 4. الى جانب دعمهما تطبيقي سامسونغ نوتس وديكس.

وتستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الثلاثة نظام التشغيل ويندوز 10، ولكن المتوقع أن يزود Galaxy Book Go بنظام التشغيل ويندوز 10 على تصميم Arm.

وبالنسبة لجهاز Galaxy Tab S7 Lite المتوقع فقد يكون مزودًا بمعالج Snapdragon 750G ونظام تشغيل أندرويد 11.