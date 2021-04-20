"جيمس ويب".. تلسكوب جديد لرصد إشارات الحياة على الكواكب خلال 60 ساعة

بات بمقدور العلماء إثبات وجود حياة على الكواكب الأخرى خلال فترة قصيرة، بفضل تلسكوب ”جيمس ويب“ الفضائي الجديد، الذي يمكنه اكتشاف الإشارات التي تصنعها الكائنات الحية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد أظهرت الأبحاث التي أجراها علماء جامعة ولاية أوهايو، أن تلسكوب ”جيمس ويب“ الفضائي التابع لناسا، يمكنه اكتشاف البصمات الحيوية على كواكب أخرى في أقل من 60 ساعة.

ويعد تلسكوب ”جيمس ويب“ أقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق، ومن المقرر إطلاقه في أكتوبر.

وقالت طالبة الدراسات العليا كابريس فيليبس، إن نتائج دراستها تظهر أننا قد نجد علامات على وجود حياة على الكواكب الأخرى في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

ووفقاً لفيليبس، عندما يتم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في أكتوبر، يمكنه اكتشاف غاز الأمونيا بشكل عملي حول الكواكب القزمة الغازية بعد عدد قليل من المدارات.

ونظرا لعدم وجود أي من هذه الكواكب الفائقة أو النبتون الصغيرة داخل نظامنا الشمسي، يكافح العلماء لتحديد ما إذا كانت أجواؤها تحتوي على الأمونيا وغيرها من العلامات المحتملة للكائنات الحية.

وقد صممت فيليبس وفريقها نموذجا لكيفية استجابة أدوات تلسكوب جيمس ويب الفضائي للغيوم المتغيرة والظروف الجوية على كوكب قزم غازي، ثم أنتجت قائمة مرتبة بالمكان الذي يجب أن يبحث فيه التلسكوب عن الحياة.

ويعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي أكبر تلسكوب لعلوم الفضاء في العالم وأكثرها قوة وتعقيدا على الإطلاق. وسيقدم التلسكوب، الذي سيتم تشغيله على الإنترنت في أواخر هذا العام، نظرة ثاقبة غير مسبوقة في تكوين الغلاف الجوي للكواكب الغازية القزمة.

كما أنه مصمم للمساعدة في حل ألغاز نظامنا الشمسي، في النظر إلى ما وراء العوالم البعيدة حول النجوم الأخرى، والتحقيق في الهياكل الكونية وأصول الكون.

ولن يدور تلسكوب جيمس ويب الفضائي حول الأرض، مثل تلسكوب هابل الفضائي، بل سيدور بالفعل حول الشمس، على بعد مليون ميل من الأرض.

وتقول ناسا: ”الشيء المميز في هذا هو أنه يسمح للتلسكوب بالبقاء على اتساق مع الأرض أثناء تحركها حول الشمس، وهذا يسمح بحماية التلسكوب من ضوء وحرارة الشمس والأرض“.