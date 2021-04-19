فيسبوك يقدم ميزات صوتية جديدة لمنافسة "كلوب هاوس"

أعلن موقع ”فيسبوك“ عن مجموعة من الميزات الصوتية الجديدة في إطار منافسته مع تطبيق ”كلوب هاوس“ للدردشة الصوتية.

وتتضمن الميزات الجديدة؛ ميزة الغرف الصوتية الخاصة بالمحادثات المباشرة، إضافة إلى المقاطع الصوتية لمشاركة الرسائل الصوتية القصيرة مع ميزة بث جديد.

وبالرغم من ذلك، لم يطلق الموقع هذه الميزات بعد، إلا أنه سيتم إطلاق ميزة ”الغرف الصوتية“ في الصيف القادم.

وتعتبر ميزة ”الغرف الصوتية“ هي الأكثر تشابهًا مع تطبيق ”كلوب هاوس“؛ التي ستسمح للمستخدمين بالمشاركة في المحادثات المباشرة على كل من فيسبوك وماسنجر.

ومن المقرر أن يختبر ”فيسبوك“ الميزة داخل المجموعات وعلى مجموعة من الشخصيات العامة؛ حتى يتمكنوا من مشاركة الأفكار مع جماهيرهم وإنشاء منتديات للنقاش.

وبالنسبة للمقاطع الصوتية، فهي ستسمح للمستخدمين بنشر مقاطع قصيرة في موجز الأخبار على صفحاتهم الخاصة مع إمكانية إضافة مؤثرات خاصة ونصوص وغيرها من الميزات الأخرى.

إضافة لذلك، يعمل ”فيسبوك“ على ميزة البث الصوتي التي ستسمح للمستخدمين بتصفح وتنزيل والاستماع إلى البودكاست مباشرة من تطبيق فيسبوك، كما سيتمكن المستخدمون من الاستماع إلى المقاطع الصوتية أثناء فتح التطبيق.

وتأتي هذه الميزة في ظل جهود موقع ”تويتر“ أيضًا لاختبار الميزات الصوتية منذ أشهر.