"هواوي" تتعاون مع "جي إيه سي" موتورز لإطلاق أول سيارة ذاتية القيادة

كشفت شركة ”جي إيه سي“ موتورز الصينية عن خططها لإطلاق أول سيارة تدعم تقنية القيادة الذاتية بعد عام 2024.

وكشف ”فنغ شينغيا“، المدير العام لشركة جي إيه سي، خلال فعاليات معرض شنغهاي للسيارات 2021، عن تعاونه مع العملاق الصيني هواوي لبناء أول سيارة ذاتية القيادة.

وأضاف ”شينغيا“ أن ”جي إيه سي تسعى لجعل نصف مبيعاتها كهربائية بحلول عام 2035، مع احتساب النصف الآخر من السيارات الهجينة، حيث تهدف الشركة إلى إحداث تحول كبير في إنتاج سياراتها خلال العقد المقبل“.

ومن المعروف أن هواوي تعمل على أول نظام قيادة ذاتية للسيارات مدعوم بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، حتى أن الشركة أوضحت سبب عدم عملها على بناء سياراتها الخاصة وكيف تهدف لبناء تكنولوجيا مكملة مثل الأنظمة الذاتية.

علاوة على ذلك، تستثمر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أيضًا بشكل كبير في تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتقنيات السيارات الكهربائية الأخرى التي تتفوق على تسلا.

ووفقًا لتقرير موقع SCMP، من المقرر أن تستثمر الشركة مليار دولار أمريكي في البحث عن تقنيات القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوات الحاسمة من جانب ”هواوي“ سعياً لزيادة مكانتها لمنافسة كل من تسلا وشاومي، في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

ووفقًا للتقرير، تجاوزت أنظمة القيادة الذاتية من هواوي بالفعل تسلا في مناطق معينة، ومن الأمثلة على ذلك، استطاعت السيارة السفر ذاتياً دون أي تدخل بشري لمسافة 1000 كيلومتر في المناطق الحضرية، متجاوزة تسلا.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضًا أن تدخل العملاق الصيني في شراكة مع شركات صناعة السيارات التي ستستخدم تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها، بما في ذلك BAIC Group و Chongqing Changan Automobile Co، جنبًا إلى جنب مع ”جي إيه سي“.