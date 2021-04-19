علوم وتقنية

مروحية "إنجينيويتي" التابعة لوكالة "ناسا" تحقق إنجازا تاريخيا بالتحليق فوق المريخ (صور)
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 13:01 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 13:30 GMT

مروحية "إنجينيويتي" التابعة لوكالة "ناسا" تحقق إنجازا تاريخيا بالتحليق فوق المريخ (صور)

أعلنت وكالة "ناسا" نجاح مروحية الفضاء التابعة لها "إنجينيويتي" في التحليق والهبوط بأمان على سطح كوكب المريخ، والتي من الممكن أن تحدث ثورة في الطريقة التي نستكشف

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المصدر: عمرو الزناتي – إرم نيوز

أعلنت وكالة ”ناسا“ نجاح مروحية الفضاء التابعة لها ”إنجينيويتي“ في التحليق والهبوط بأمان على سطح كوكب المريخ، والتي من الممكن أن تحدث ثورة في الطريقة التي نستكشف بها الكواكب الأخرى.

وبدأت الطائرة دون طيار التي تزن 4 أرطال في تدوير شفرات ألياف الكربون الأربع في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وتدور الطائرة في اتجاهين متعاكسين بسرعة 2500 دورة في الدقيقة – حوالي 5 أضعاف سرعة طائرة الهليوكوبتر على الأرض – واكتسبت الشفرات قوة جر كافية في الغلاف الجوي للمريخ الرقيق لرفع الإبداع في الهواء.

واستغرقت ”ناسا“ عدة ساعات لتلقي البيانات التي تؤكد أن المهمة كانت ناجحة، والتي أبلغت بها غرفة التحكم في الساعة 6:52 صباحا بالتوقيت الشرقي، وفق موقع ”بزنس إنسايدر“.

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وصعدت الطائرة دون طيار إلى ارتفاع 10 أقدام فوق أرض الغبار الأحمر وحلقت هناك لمدة 30 ثانية، وكانت أول رحلة تعمل بالطاقة والتحكم يتم إجراؤها على كوكب آخر.

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وعلى الرغم من أن ارتفاع 10 أقدام قد لا يبدو كثيرا، إلا أن التحليق هناك يعادل الطيران أعلى بثلاث مرات من قمة جبل إيفرست، نظرًا لأن الغلاف الجوي للمريخ به كثافة 1٪ من كثافة الغلاف الجوي للأرض.

وكان الغرض من إرسال المروحية على المريخ هو إظهار أن تكنولوجيا الطائرات العمودية يمكن أن تعمل في هذا النوع من البيئة القاسية بغض النظر عن الظروف المحيطة.

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وسجلت كاميرتان في الجزء السفلي من ”Ingenuity“ صورة ثابتة، ومن المحتمل أن تكون قد أنتجت لقطات أيضًا، على الرغم من أن هذا يستغرق وقتا أطول للوصول إلى الأرض.

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وشاهدت العربة الجوالة المثابرة – التي حملت المروحية إلى المريخ – انطلاقها من منظر قريب، كما قامت بالتصوير.

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وقال مسؤولو ”ناسا“ قبل الرحلة: إنه من المتوقع أن تكون لقطات الفيديو من كليهما متاحة في غضون أيام قليلة من الإطلاق.

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وكان على المروحية أن تطير بشكل مستقل؛ لأن الإشارات تستغرق 8 دقائق لتنتقل بين الأرض والمريخ – وهي فترة طويلة جدا للتحكم في الرحلة في الوقت الفعلي.

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