"جي42" بأبوظبي تقيم مشروعا مشتركا للبيانات الضخمة مع "رفائيل" الإسرائيلية

قالت شركة التكنولوجيا ”جي 42″، و“رفائيل“ الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية المملوكة للدولة، اليوم الإثنين، إنهما أقامتا مشروعا مشتركا للتطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة.

وسيضم المشروع المشترك ”بريسايت إيه.آي“ موقعا للبحث والتطوير في إسرائيل، وسيبتكر منتجات لقطاعات مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والسلامة العامة للبيع في إسرائيل والإمارات والعالم.

واتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات بينهما، في أغسطس/ آب، وأعقب ذلك إعلان عدد من الشركات من البلدين عزمها التعاون.

وقال سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجه، إن المشروع المشترك يعزز العلاقات بين إسرائيل والإمارات وفرص النمو الاقتصادي.

وتأسست ”جي42″، وهي شركة ذكاء صناعي وحوسبة سحابية في 2018، وتعمل مع الحكومة وعملاء من القطاع الخاص. وفي سبتمبر/ أيلول، أصبحت أول شركة إماراتية تفتح مكتبا دوليا في إسرائيل.

ويرأس مجلس إدارة الشركة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، وهو مساهم فيها. واستثمر فيها صندوق الثروة السيادي ”مبادلة“ التابع لحكومة أبوظبي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي الأسبوع الماضي استثمرت ”سيلفر ليك“ الأمريكية للاستثمار المباشر لمساعدة الشركة على التوسع.

وبرز دور ”جي42“ العام الماضي، بعدما قادت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح طورته مجموعة صينية في الإمارات ودول بالمنطقة، فضلا عن تقديم خدمات طبية تشخيصية.

وقد يتطلب اتفاق المشروع المشترك موافقات تنظيمية في إسرائيل والإمارات.