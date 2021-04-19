"أودي" تكشف النقاب عن سيارة A6 E-Tron الكهربائية بالكامل

كشفت شركة ”أودي“ الألمانية النقاب عن سيارة A6 E-Tron الكهربائية بالكامل خلال فعاليات معرض شنغهاي للسيارات 2021.

وتأتي سيارة A6 E-Tron منخفضة الارتفاع مع عجلات ضخمة بقياس 22 بوصة ومظهر جانبي أنيق للغاية، وقد استبدلت المرآة الجانبية بالكاميرات مع عدم وجود مقابض الأبواب.

كما تتميز السيارة الكهربائية بطول 4.96 متر (195.2 بوصة) وعرض 1.96 متر (77.1 بوصة) وارتفاع 1.44 متر (56.7 بوصة)، وتتمتع A6 E-Tron بنفس مساحة سيارة A7 سبوت باك.

وتحتوى السيارة على مصابيح أمامية LED بتصميم مصفوف ونحيف بشكل مثير للإعجاب.

وتم تصميم A6 E-Tron بمحركين كهربائيين مزدوجين لإنتاج مشترك يبلغ 470 حصانا (350 كيلو وات) وعزم الدوران 590 رطلا/ قدم (800 نيوتن/ متر)، بينما تتسارع السيارة من نقطة الثبات حتى تصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في أقل من أربع ثوانٍ.

كما دعمت السيارة بطارية أكبر حجماً سعة 100 كيلو وات في الساعة تم تركيبها بين المحاور لتوزيع الوزن بشكل مثالي.

وتدعم السيارة الشحن السريع حتى 270 كيلو وات، الذي يجعلها على الأرجح تقطع مسافات تصل إلى أكثر من 186 ميلاً (300 كيلومتر) من المدى في 10 دقائق فقط من الشحن، في حين أن الانتقال من 5 % إلى 80 % يتم في أقل من 25 دقيقة من الشحن.

وفي حال كانت البطارية ممتلئة، يمكن لـ A6 E-Tron أن تقطع أكثر من 435 ميلاً (700 كيلومتر).