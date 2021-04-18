غوغل تزود متصفح كروم بمزايا جديدة ترفع مستوى الإنتاجية‎

كشفت شركة غوغل الأمريكية أنها زودت متصفحها الشهير غوغل كروم بمزايا جديدة لرفع مستوى الإنتاجية في ظل التحديات وظروف العمل التي تضطر الناس للعمل عبر الإنترنت.

واوضحت أن المزايا الجديدة تأتي في الإصدار 90 من متصفح كروم، التي تتيح لك إنشاء رابط ينقل الأشخاص مباشرة إلى جزء الصفحة الذي حددته.

وكشفت غوغل في الأصل هذه الإمكانية، العام الماضي، كإضافة متصفح تسمى Link to Text Fragment، وبعد أن أصبحت الآن جزءًا رسميًا من متصفح كروم نفسه، لن تضطر إلى تثبيت أي شيء إضافي لاستخدامها بعد الآن.

وإذا كنت تريد، على سبيل المثال، توجيه الأشخاص إلى جزء من صفحة ويكيبيديا عن طيور البطريق التي تتحدث عن عدم خوفها من البشر، فكل ما عليك فعله هو تحديد هذا المقطع، والنقر بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار Copy link to highlight.

ويمكنك بعد ذلك إرسال عنوان URL هذا، الذي ينتهي بعلامة #، إلى أي شخص تريده، وعندما يتم تحميل الصفحة، يجري نقلها إلى ذلك الجزء من النص بدلًا من أعلى مقالة ويكيبيديا.

وقد تكون هذه الميزة مفيدة جدًا للطلبة والزملاء الذين يعملون معًا، أو حتى لأي شخص يحب مشاركة الأشياء العشوائية مع الأصدقاء.

وبدأت الميزة بشق طريقها إلى نسخة متصفح كروم لأجهزة الحواسيب المكتبية وأجهزة أندرويد، أما بالنسبة لمستخدمي iOS، فإن ميزة Copy link to highlight قادمة قريبًا إلى المنصة.

وأطلقت الشركة أيضًا عارض PDF جديدًا للمتصفح، الذي يقدم عرضًا من صفحتين، وشريط أدوات جديدًا يتيح لك التكبير والتصغير والانتقال إلى الصفحة، والحفظ والطباعة بنقرة واحدة.

وطورت غوغل ميزات البحث في علامات التبويب ومجموعات علامات التبويب لمساعدة المستخدمين، ويمكن الآن إعادة تسمية علامات التبويب الكثيرة المفتوحة من خلال نص وصفي يمكنك رؤيته عند الضغط على Alt + Tab.

وتحدثت الشركة أيضًا عن كيفية قيام فريق متصفح كروم بتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية للمتصفح أيضًا، وكشفت أن ميزة تجميد علامات التبويب للمجموعات المخفية ستكون متاحة قريبًا، وعند تشغيل هذه الميزة تستخدم علامات التبويب المخفية ذاكرة ووحدة معالجة مركزية أقل.