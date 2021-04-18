بوادر أزمة.. عملة Chia المشفرة تتسبب بنقص حاد في أقراص التخزين

أفادت تقارير تقنية أن نقصًا حادًا في أقراص التخزين حدث مؤخرًا نتيجة عملة تشيا Chia المشفرة القائمة على التخزين، حيث يستخدم المعدنون أعدادًا هائلة من الأقراص في التعدين.

ويتعامل اللاعبون الذين يعتمدون على وحدات معالجة الرسومات مع نقص المعروض من بطاقات الرسومات المتطورة بسبب معدنين العملات المشفرة الذين يشترون جميع البطاقات المتاحة.

وتمثل Chia عملة مشفرة تهدف إلى تقديم طريقة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لتوليد العملة من خلال الاعتماد على وجود سعة تخزين غير مستخدمة عبر الحاسب بدلًا من العمليات الحسابية المستندة إلى وحدة معالجة الرسومات.

وكلما زادت مساحة التخزين غير المستخدمة التي يعرضها المعدن لتويد العملة كجزء من الشبكة، زاد الربح، ويبدو أن احتمال وجود عملة مشفرة أكثر صداقة للبيئة أدى إلى تشغيل سوق التخزين.

وكشف تقرير صادر عن HKEPC، أن المشاركين في الصين يشترون أقراص التخزين العالية السعة بكميات كبيرة من 4 تيرابايت إلى 18 تيرابايت.

ويُعتقد أن الشراء بدافع الذعر قد يؤدي إلى نقص في المعروض من أقراص التخزين مع زيادة الأسعار، مما يجعل من الصعب الحصول على أقراص التخزين العالية السعة.

ويشابه هذا ما حصل بالنسبة لسوق بطاقات الرسومات المتطورة، مما دفع إنفيديا إلى تقليل إمكانات التعدين، وكذلك حث تجار التجزئة على بيع وحدات معالجة الرسومات للمستخدمين المنزليين كأولوية على المعدنين.