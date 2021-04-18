"ناسا" تطلق أولى رحلات المروحية "إنجنويتي" على سطح المريخ غداً

حددت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ أخيراً موعد إطلاق أولى رحلات المروحية ”إنجنويتي“ إلى سطح المريخ، وذلك بعد عدة تأجيلات متتالية بسبب مشكلات تقنية.

وأعلنت الوكالة الأمريكية إطلاق أولى رحلات المروحية إنجنويتي التي وصلت إلى متن المسبار بيرسيفرانس الاثنين في تمام الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، فيما كان الموعد المحدد الأحد 11 أبريل، وتم تأجيله ليكون 14 أبريل الجاري.

وكشف مسؤولو ”ناسا“ وقتها في بيان، أنه لن يتم إطلاق المروحية قبل الـ14 من أبريل الجاري، فأثناء اختبار الدوران العالي السرعة للمروحية ”إنجنويتي“ توقف بشكل مفاجئ أثناء الانتقال من وضع ما قبل الطيران إلى وضع الطيران.

وستشهد الرحلة التجريبية محاولة المروحية ”إنجنويتي“ التحليق على ارتفاع حوالي 3 أمتار، لمدة 30 ثانية تقريبا، ثم تعود إلى سطح المريخ، وفي حال نجاح المروحية في التحليق، ستكون هذه أول رحلة لطائرة على كوكب آخر، وستمثل لحظة تاريخية إذا سارت الأمور وفقا للخطة. وتعمل المروحية ببطاريات الليثيوم ولديها القدرة على القيام بالعديد من محاولات التحليق الأخرى لمدة شهر تقريبا.

وقد خططت الوكالة الأمريكية لأربع رحلات أخرى أكثر صعوبة على مدى 30 يوما، إلا أن المروحية تواجه ظروفا قاسية على سطح المريخ، حيث تصل درجات الحرارة إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر، وجاذبية منخفضة للغاية.

ووصلت المروحية ”إنجنويتي“ إلى المريخ بعد سفر نحو 300 مليون ميل على متن المسبار بيرسيفرانس، الذي يزن حوالي ألف كيلوغرام، وهو بحجم سيارة صغيرة. ووصل المسبار إلى الكوكب الأحمر في فبراير الماضي بعد رحلة استمرت 203 أيام.