روسيان وأمريكية يهبطون في كازاخستان بعد مهمة استغرقت نصف عام في الفضاء ‎(فيديو وصور)

أظهرت لقطات بثتها وكالة الفضاء الروسية أن ثلاثة رواد فضاء هما روسيان وأمريكية هبطوا السبت في سهوب كازاخستان بعد مهمة استغرقت نصف عام في محطة الفضاء الدولية.



وهبط الرواد سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف والأمريكية كايت روبنز من وكالة ناسا على أرض قاحلة في الساعة 04,55 بتوقيت غرينيتش على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان.

وأكد أحد المعلقين عبر المحطة التلفزيونية التابعة لوكالة ”روسكوسموس“ أن وحدة الهبوط ”سويوز“ التي تحمل الرواد الثلاثة هبطت في وضع مستقيم بعد نزولها في سماء صافية خلال يوم ربيعي مشمس في وسط كازاخستان.

اختتمت عالمة الأحياء الجزيئية روبنز (42 عاما) والطيار العسكري السابق ريجيكوف (46 عاما) مهمتهما الثانية في الفضاء، بعد أن ظهر كلاهما لأول مرة في محطة الفضاء الدولية بعد الانطلاق في تموز يوليو وتشرين الأول أكتوبر 2016 على التوالي.

