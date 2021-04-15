"أودي" تكشف عن سيارتي "Audi Q4 e-tron" و "Q4 e-tron Sportback" الكهربائيتين

كشفت شركة أودي (التابعة لمجموعة فولكس فاغن) الألمانية، النقاب عن أول سيارتي دفع رباعي مدمجتين بالكهرباء، وهما ”Audi Q4 e-tron“ و“Q4 e-tron Sportback“.

وتأتي المجموعة في ثلاثة إصدارات متميزة بما في ذلك نسخة ”quattro“ (تعمل بالبنزين).

ويتميز الطرازان بخطوط ديناميكية وأجزاء أمامية قصيرة وعجلات كبيرة (من 19 إلى 21 بوصة)، كما نلاحظ بطراز ”Sportback“ ميزة السقف المنخفض (الكوبيه).

ويمكن إطلاق الطرازين في ثمانية ألوان، وسيكون لهما أيضا مميزات ضوئية رقمية مبتكرة (يمكن للسائق الاختيار من بين أربعة نماذج في نظام شاشة اللمس MMI)، ويمكن دمجها بمصابيح أمامية اختيارية من نوع ”Matrix LED“.

ويتوفر لمجموعة ”Audi Q4 e-tron“ الجديدة ثلاثة محركات بقوة قصوى تبلغ 299 حصانا، والصفات التي تتشاركها جميعا هي القيادة الخالية من الانبعاثات، والاستقلالية الرائعة، وأوقات الشحن التي تبلغ حوالي عشر دقائق، لتتمكن من السفر لمسافة 130 كيلومترا في ظروف مثالية وعملية شحن مريحة من خلال خدمة الشحن الإلكترونية.

وبحسب معيار القيادة الأوروبية ”WLTP“، يحقق محرك الدفع الخلفي في ”Q4 40 e-tron“ مدى يصل إلى 520 كيلومترا، وسيبدأ تسويقها في أوروبا في يونيو 2021، بسعر يبدأ من 44460 يورو.

Car Thing مشغل الوسائط الذكي

من جهة أخرى، أطلقت شركة ”سبوتيفاي“ العالمية المتخصصة في مجال الموسيقى مشغل وسائط ذكي للسيارات لتقديم خدمات الموسيقى والأخبار والترفيه والتحدث والكثير من المزايا الأخرى.

ويأتي المشغل الذكي مزودًا بدعم الأوامر الصوتية “Hey Spotify” بالإضافة إلى مقبض وشاشة تعمل باللمس وأزرار معدة سابقًا لعناصر التحكم.

وتعتبر ”سبوتيفاي“ المنصة الكبرى في العالم مع أكثر من 345 مليون مستمع على مستوى العالم، وتعاملت مع فكرة المنتجات المادية في الماضي، لكن Car Thing يمثل أول جهاز فعلي لها.

وقالت ”سبوتيفاي“: ”يظل تركيزنا على أن نصبح المنصة الصوتية الأولى في العالم، وليس على إنشاء الأجهزة، لكننا طورنا Car Thing لأننا رأينا حاجة من مستخدمينا، الذين فقد الكثير منهم تجربة الاستماع السلسة والمخصصة داخل السيارة“.

وأضافت ”سبوتيفاي“ أنها لا تحاول التنافس مع أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، لكن جهازها يمكن أن يكون بديلاً لبعض المستخدمين، حتى بالنسبة إلى CarPlay و Android Auto.

ويمكن للمستخدمين التحكم في الملفات الصوتية عبر أوامر “Hey Spotify”، بالإضافة إلى المقبض والشاشة العاملة باللمس والأزرار المحددة سابقًا في الجزء العلوي من الجهاز الذي يحتوي على شاشة بحجم 4 إنشات.

ويعتبر الجهاز بشكل أو بآخر عبارة عن جهاز تحكم عن بُعد بخدمة سبوتيفاي مخصص لسيارتك مع شاشة وميكروفونات.

ويحتاج إلى الاقتران بهاتفك الذكي عبر البلوتوث لاتصال البيانات، وبعد ذلك، يمكنك استخدام كابل البلوتوث أو AUX أو USB للاتصال بنظام الصوت في سيارتك، ولا يحتوي Car Thing على مكبر صوت مدمج بحد ذاته.

ويباع الجهاز بسعر 79.99 دولار، لكنها تمنح الجهاز لعدد محدود من مشتركي Premium في الولايات المتحدة مجانًا.