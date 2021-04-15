الكشف عن أول سيارة كهربائية من طراز "VW-platform" من "فورد"

كشفت تقارير تقنية النقاب عن أول طراز كهربائي للسيارات يعتمد على أدوات ”MEB“ من شركة ”فورد“، المتوقع إطلاقه في عام 2023.

وبالرغم من أن الاسم والتصميم النهائي للطراز الجديد من ”فورد“ سيكون لغزا لبعض الوقت، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن السيارة ستكون قائمة على أدوات ”MEB“ ؛ ما يعني أنه من المحتمل أن تتكون السيارة من ثلاث بطاريات، تتراوح من 48 كيلوواط في الساعة إلى 62 كيلوواط في الساعة و82 كيلوواط في الساعة مع مدى 260 ميلًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع السيارة بميزة الدفع الرباعي وبطارية ذات شحن سريع تبلغ قدرتها 125 كيلوواط، ويمكن شحن البطارية لما يصل إلى 80 ٪ في 30 دقيقة فقط.

ونظرًا لحجمها، فمن المحتمل أن تكون هذه السيارة مشابهة لطراز ”VW’s ID4″، من شركة ”فولكس فاجن“، التي تعتمد على نفس أدوات ”MEB“.

ومن المقرر إنتاج هذه السيارة بمصنع الشركة في كولونيا بألمانيا؛ والذي يتم تجديده حاليًا خصيصًا لإنتاج السيارات الكهربائية المستقبلية؛ لذا من غير المحتمل رؤية هذا الطراز في الولايات وسيظل محصورًا في السوق الأوروبية.

ويأتي ذلك بعد فترة من توقيع شركة ”فورد“ صفقة مع ”فولكس فاجن“ لتطوير عدد من الموديلات، بما في ذلك شاحنات ”البيك آب“ والشاحنات الصغيرة.

وأعلنت الشركتين كجزء من الصفقة عن دعم مجموعة متنوعة من الموديلات الكهربائية من شركة ”Volkswagen AG“.