"شاومي" و"سامسونغ".. خطوات للاستمتاع بنسختين من التطبيقات نفسها على هاتف واحد

توفر بعض الهواتف ميزة رائعة للغاية، والتي تعرف بالتطبيقات المزدوجة أو استنساخ التطبيقات، وتسمح للمستخدم بتشغيل نسختين من التطبيق نفسه على الهاتف في آن واحد.

تتوفر هذه الميزة في الهواتف الحديثة كلها من ”شاومي“ و“سامسونغ“، حيث تصبح مفيدة للغاية عند التعامل مع تطبيقات المراسلة على سبيل المثال.

وتسمح هذه الخاصية بامتلاك نسخة من تطبيق واتساب لكل خط في الهاتف، وغيره من التطبيقات التي يمتلك أصحابها حسابين.

ميزة Dual Messenger في سامسونغ

تتوفر ميزة ”Dual Messenger“ على جميع هواتف سامسونغ غالكسي التي تعمل بواجهة ”One UI“ ونظام تشغيل أندرويد.

وهي تعمل على استنساخ تطبيقات المراسلة تحديدًا في الهاتف، وبعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل ”فيسبوك“ و“انستغرام“، ومن خلالها يمكنك استخدام حسابي ”فيسبوك ماسنجر“ أو ”واتساب“ على نفس الهاتف دون الحاجة للتبديل بينهما.

طريقة استنساخ التطبيقات على هواتف سامسونغ غالكسي

أولا: افتح الإعدادات من الشاشة الرئيسية، ثم مرر لأسفل الصفحة وانقر فوق الميزات المتقدمة، وبعدها مرر لأسفل الصفحة وانقر على ”Dual Messenger“، ثم حدد التطبيق الذي تريد استنساخه.

ثانيا: اضغط على تثبيت أو ”Install“ في المربع الذي يظهر ليسألك عما إذا كنت ترغب في تثبيت نسخة ثانية من التطبيق

ثالثا: اختر ”تأكيد“ للموافقة على جميع شروط الاستخدام الخاصة بسامسونغ وتثبيت التطبيق، وإذا كنت تريد استخدام قائمة جهات اتصال منفصلة للتطبيق المستنسخ، فقم بتبديل هذا الإعداد إلى تشغيل.

إذا قمت بتبديل الميزة، فستتمكن من اختيار جهات الاتصال التي تريد استخدامها مع التطبيق المستنسخ.

وبمجرد اتباع الخطوات السابقة سيظهر لك تطبيق مستنسخ إلى جانب الإصدار الأساسي والذي يتميز بعلامة برتقالية في الزاوية السفلية لتسهيل التمييز بينهما.

خاصية التطبيقات المزدوجة في شاومي

تتوفر خاصية التطبيقات المزدوجة على هواتف شاومي التي تتميز بواجهة ”MIUI 8“ فيما فوق.

ويعتبر استخدامها بسيطا للغاية، وهي تسمح باستنساخ معظم التطبيقات على الهاتف بما في ذلك الألعاب، وليس مجرد تطبيقات المراسلة.

طريقة إنشاء تطبيقات مزدوجة

أولا: افتح الإعدادات من الشاشة الرئيسية، مرر لأسفل الصفحة، انقر على ”التطبيقات“، ثم اختر ”التطبيقات المزدوجة“.

ثانيا: من قائمة التطبيقات المثبتة على جهازك اختر التطبيقات التي تريد استنساخها وبمجرد النقر عليها ستظهر نسخة منها في القائمة الرئيسية مميزة بعلامة الاستنساخ.