غوغل تطلق خاصية جديدة لتحذير المستخدمين أثناء السير‎

أطلقت شركة ”غوغل“ ميزة جديدة تسمى ”Heads Up“ تهدف إلى منع المستخدمين من التحديق في هواتفهم الذكية أثناء السير تجنبا لوقوع حوادث.

وتستخدم ميزة ”Heads Up“ مستشعرات الحركة في الهاتف، لرصد ما إذا كان المستخدم يتحرك، وخاصية تحديد الموقع لمعرفة ما إذا كان يمشي في الداخل أو في الهواء الطلق.

وفي حال اكتشفت الخاصية أن المستخدم يتحرك أثناء تشغيل استخدام شاشة الهاتف، ترسل رسالة تنبيه تقول ”انتبه“ و“انظر أمامك“ أو ”حافظ على تركيزك“ أو ”احترس“ أو ”توخى الحذر“.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تهدف الميزة الجديدة إلى حماية المستخدمين من الحوادث الناجمة عن استخدام الهواتف أثناء السير في الشارع والأماكن المفتوحة الأخرى.

وتعمل غوغل حاليًا على اختبار خاصية ”Heads Up“ على تطبيق ”Digital Wellbeing“ في هواتف غوغل بكسل، قبل إصدارها رسميا على هواتف أندرويد.

وأظهرت دراسة كندية نشرت العام الماضي، أن استخدام الهواتف الذكية أدى إلى ارتفاع حاد في إصابات المشاة بنسبة 800%.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يصل إلى 45 % من المشاة يتشتت انتباههم بسبب هواتفهم عند عبور الشارع في المدن المزدحمة، وهي مشكلة مستمرة في التفاقم.