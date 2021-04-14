شركة صينية تجلب تقنية الطائرات دون طيار إلى السيارات ذاتية القيادة

تتجه شركة صينية تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات دون طيار لتقديم خبرتها إلى مجال السيارات ذاتية القيادة.

وكشفت تقارير تقنية، أن شركة ”DJI“ تخطط لتزويد السيارات ذاتية القيادة بأجهزة استشعار، وبدأت بالفعل في بناء فريق هندسي للعمل على تقنية القيادة الذاتية.

ومن المرجح أن تقوم الشركة بتطوير التكنولوجيا الخاصة بالكاميرات القائمة على المركبات بزاوية 360 درجة وحساس رصد النقطة العمياء الذي يحذر المركبات من السيارات الأخرى التي تسير بجانب السائق أو خلفه.

كما ستعمل كذلك على تطوير الماسحات الضوئية ”LiDAR“ والليزر المستخدم في الحكم على العمق والمسافة.

وكشف أحد المحللين الصينيين في مجال التكنولوجيا أيضًا، أن الشركة ستكشف عن جهودها في السيارات ذاتية القيادة بمعرض شنغهاي للسيارات في نيسان/أبريل.

ومع ذلك، كشفت العديد من الشركات الصينية الأخرى عن جهودها في التوسع في صناعة السيارات.

وأعلنت شركة ”شاومي“ مؤخرًا عن طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية، وتردد أيضًا أن ”هواوي“ ستعمل على تطوير ذراع السيارات الخاص بها مع التركيز على أجهزة الاستشعار ذاتية القيادة.