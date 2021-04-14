"أبل" تطور جهازاً منزلياً جديداً بمزايا متطورة

كشف تقرير نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية أن شركة أبل تطور منتجًا جديدًا يجمع بين جهاز Apple TV ومكبر الصوت الذكي HomePod، ويتضمن كاميرا لمؤتمرات الفيديو من خلال تلفزيون متصل ووظائف المنزل الذكي الأخرى.

وقال التقرير إن ”أبل“ متخلفة في مجال المنزل الذكي، لكن المنتج الجديد المتعدد الاستخدامات الذي يجري تطويره حاليًا يمكن أن يغير ذلك، حيث من المفترض أن يكون مزودًا بالعتاد اللازم لأداء مجموعة متنوعة من الأدوار.

وتشمل الإمكانات الأخرى للمنتج وظائف جهاز Apple TV القياسية، مثل: مشاهدة الفيديو والألعاب، بالإضافة إلى استخدامات السماعات الذكية، مثل: تشغيل الموسيقى واستخدام مساعد سيري الرقمي من أبل.

وتفكر شركة التكنولوجيا العملاقة في إطلاق مكبر صوت متطور بشاشة تعمل باللمس للتنافس بشكل أفضل مع رواد السوق جوجل وأمازون، ويجمع مثل هذا الجهاز بين جهاز آيباد ومكبر الصوت HomePod ويتضمن أيضًا كاميرا لمحادثة الفيديو.

وأوقفت آبل في شهر مارس إنتاج HomePod المتطور، بينما لم يتم تحديث جهاز Apple TV لأكثر من 3 سنوات، وفي العام الماضي، أطلقت الشركة جهاز HomePod mini، الذي كان أفضل حالًا نظرًا لانخفاض سعره.

ودمجت أبل مجموعتي مهندسي HomePod و Apple TV في عام 2020، ووحدت البرامج الأساسية العاملة عبر كلا الجهازين، وكان هذا تلميحًا مبكرًا إلى أنها قد تدمج خطوط الأجهزة.